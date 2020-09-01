Открыл ультрасовременный лицей «Технополис» в наукограде Кольцово 1 сентября 2020 Андрей Травников

В наукограде Кольцово сложился уникальный образовательный кластер из трёх общеобразовательных заведений

Андрей Травников вместе с мэром наукограда Николаем Красниковым принял участие в открытии МБОУ «Лицей Технополис». Лицей располагает уникальной материально-технической базой, которая включает лабораторию трёхмерного моделирования и прототипирования, лабораторию виртуальной и дополненной реальности, лабораторию беспилотных летательных аппаратов, лабораторию космической инженерии, полигон для занятий робототехникой, студию компьютерного дизайна, студию видеопроизводства, студию звукозаписи. Спортивная база лицея включает в себя большой спортивный зал, малый спортивный зал со скалодромом, зал самбо, бассейн, тренажёрный зал, лыжную базу, тир.

Обращаясь ко всем жителям наукограда, Андрей Травников поздравил кольцовцев с двойным праздником: с Днём знаний и с открытием нового лицея. «Мы постарались не просто построить новое здание, но максимально насытить его оборудованием, учебными пособиями для того, чтобы ребята смогли получить здесь самое лучшее образование. Это, пожалуй, самая умная школа из тех, что построены в последние годы. Задача состоит в том, чтобы ребята выходили из лицея не просто с пониманием своего будущего, а с очень серьёзной, достойной мотивацией – прославлять наш регион и всю Россию. Оборудованию, которое находится в классах и лабораториях лицея, позавидуют многие современные предприятия и организации. Это настоящее, «взрослое» оборудование завтрашнего дня. Тезис из нашего детства «Всё лучшее – детям» воплощён в жизнь в этом лицее. Здесь очень повезло и ребятам, и их учителям – будет возможность полностью раскрыть свои таланты. Желаю педагогам, чтобы им удалось напитать ребят духом научных открытий, атмосферой дерзости исследователей. И чтобы эти ребята через несколько лет, завершив обучение в университете, пришли работать в ЦКП СКИФ, в другие наши научные центры и институты и продолжили развивать новосибирскую и российскую науку».

В наукограде Кольцово сложился уникальный образовательный кластер из трёх общеобразовательных заведений, каждое работает по своему углублённому профилю. Это – биотехнологический лицей №21, инженерный лицей (школа №5) и теперь – IT-лицей «Технополис». После 4-го класса ребёнок может спокойно перейти в то или иное учреждение внутри этого кластера, согласно раскрытым в нём талантам и интересам к дальнейшей деятельности.

Развитие научно-образовательной сферы Новосибирской области находится на особом контроле Правительства региона.

Для справки. Новый лицей «Технополис» станет центром развития IT-компетенций и технического творчества, подготовки к участию в олимпиадах НТИ и отраслевых чемпионатах по стандартам WorldSkills. На 01.09.2020 года в МБОУ «Лицей Технополис» зачислено 1206 обучающихся.

Лицей будет предоставлять широкий спектр образовательных услуг, включая реализацию программ повышенного уровня. На параллели 5-х классов в 2020-2021 учебном году будет открыт класс с углублённым изучением математики и информатики, а также класс с углублённым изучением английского языка. На параллелях 6-8 классов по результатам индивидуального отбора планируется сформировать по одному мультипрофильному классу, в котором полгруппы будет обучаться по программам с углублённым изучением математики и информатики, другая часть класса – по программам с углублённым изучением английского языка.

Лицей будет работать в формате «школы полного дня»: учебные занятия будут проводиться в первую смену, во второй половине дня будет организована внеурочная деятельность, а также занятия по программам дополнительного образования детей и взрослых.

На данный момент лицей вошёл в число участников следующих проектов:

1. «Школьная цифровая платформа» (Фонд «Вклад в будущее») по персонализированной модели образования для образовательных организаций, реализуемого ПАО «Сбербанк». В рамках данного проекта обучающиеся 5 класса с углублённым изучением математики и информатики получат доступ к электронной платформе с качественным образовательным контентом по различным предметам;

2. «Сетевая дистанционная школа». В рамках данного проекта разрабатываются 3 дистанционных курса по математике для 7 класса, по химии для 8 класса, по моделированию Arduino. Курсы доступны с 1 сентября текущего года.

3. «Яндекс Лицей».

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области