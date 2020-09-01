Мы рады предложить нашим пациентам услуги в области кардиологии, рефлексотерапии, косметологии, неврологии, ультразвуковой диагностики, лабораторной диагностики.
Прием ведут специалисты: кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Кремер Людмила Гарриевна, врач ультразвуковой диагностики Каурдаков Сергей Борисович, врач-рефлексотерапевт Лаврентьева Алёна Сергеевна, врач-косметолог Грибанова Ирина Александровна, врач-невролог Дмитриева Анна Анатольевна. К услугам пациентов иглорефлексотерапия, карбокситерапия на аппарате последнего поколения, работает процедурный кабинет, также оказываем другие услуги.
Основным приоритетом нашей клиники является профессиональная медицинская помощь каждому обратившемуся в наш центр пациенту. Использование надежных передовых методик лечения и высокая квалификация врачей позволяют достичь высокой точности в диагностике и результативности в лечении пациентов. Наш центр оснащен всем необходимым современным оборудованием, которое соответствует всем стандартам.
В центре всегда доброжелательная атмосфера, внимательное и заботливое отношение специалистов к каждому обратившемуся пациенту. «СМАРТМЕД» поможет вам стать здоровым!
Основным приоритетом нашей клиники является профессиональная медицинская помощь каждому обратившемуся в наш центр пациенту. Использование надежных передовых методик лечения и высокая квалификация врачей позволяют достичь высокой точности в диагностике и результативности в лечении пациентов. Наш центр оснащен всем необходимым современным оборудованием, которое соответствует всем стандартам.
В центре всегда доброжелательная атмосфера, внимательное и заботливое отношение специалистов к каждому обратившемуся пациенту. «СМАРТМЕД» поможет вам стать здоровым!
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ
ул. Островского, 53/1
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
На правах рекламы. Фото «СМАРТМЕД».