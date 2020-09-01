"Похмелье виновато, а сам не виноват": смешные заявления Ефремова в суде

Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном ДТП на Смоленской площади и рассказал, почему изначально дал признательные показания.
"Я вину признал, потому что с похмелья был нервным. < ...> На самом деле, я не виноват", — сказал артист во время допроса в Пресненском суде, добавив, что в день аварии уже в 12 часов звонил пьяным другу.
По словам актера, когда жена показала ему записи с места аварии, он "себя даже не узнал".
Ефремов подчеркнул, что не понимает, как в его крови могли найти следы наркотиков, поскольку "не помнит в себе такой тяги", хотя "вечеринки" за несколько недель до трагедии и были.
"Ни [Сергей] Гармаш, ни [Иван] Стебунов, никто из актеров не имеет к этому отношения. Вот и все, что я помню", — сообщил артист.
"Пьяное" ДТП с Ефремовым
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).
Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.
В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. Его адвокат начал настаивать, что за рулем джипа был не артист, а кто-то другой. При этом свидетели трагедии рассказали, что на водительском месте сидел именно Ефремов.
Источник: РИА Новости