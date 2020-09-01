01.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

"Похмелье виновато, а сам не виноват": смешные заявления Ефремова в суде

17:30 01.09.2020 Фото: ГлобалМСК.ру @globalmsk
1 1

Актёр подчеркнул, что не понимает, как в его крови могли найти следы наркотиков, поскольку "не помнит в себе такой тяги", хотя "вечеринки" за несколько недель до трагедии и были.

Похмелье виновато, а сам не виноват: смешные заявления Ефремова в суде
Ефремов заявил, что признал вину в ДТП из-за похмелья

Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном ДТП на Смоленской площади и рассказал, почему изначально дал признательные показания.
"Я вину признал, потому что с похмелья был нервным. < ...> На самом деле, я не виноват", — сказал артист во время допроса в Пресненском суде, добавив, что в день аварии уже в 12 часов звонил пьяным другу.

По словам актера, когда жена показала ему записи с места аварии, он "себя даже не узнал".

"Я с пяти часов ездил, искал пиво. Я помню, что мне нужны были деньги, < ...> пошел в машину за карточкой. То ли она стояла возле паба, то ли нет, хотя я вроде не на машине был в тот день, я не помню. < ...> Начинается моя память с момента, когда я сижу у следователя. Я не помню, предлагал ли он мне адвоката. Я вышел, меня встретили друзья, Дашка (видимо, актриса Дарья Белоусова. — Прим. ред.) предложила поехать к ней, а утром уже умер Захаров, и мы поехали в суд", — рассказал он.
Ефремов подчеркнул, что не понимает, как в его крови могли найти следы наркотиков, поскольку "не помнит в себе такой тяги", хотя "вечеринки" за несколько недель до трагедии и были.

"Ни [Сергей] Гармаш, ни [Иван] Стебунов, никто из актеров не имеет к этому отношения. Вот и все, что я помню", — сообщил артист.
"Пьяное" ДТП с Ефремовым
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).
Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.
В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. Его адвокат начал настаивать, что за рулем джипа был не артист, а кто-то другой. При этом свидетели трагедии рассказали, что на водительском месте сидел именно Ефремов.

Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какой то гиньоль! Интересно, что скажет суд в ответ на этот плохой спектакль?

Шок, 01 сентября 2020 18:32
С росийским правосудием - только самосуд!!!!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сельчане с работой, городские - без: портрет безработного
18:50 01-09-2020
Сельчане с работой, городские - без: портрет безработного
Вымирает Россия? Рекордно сократилось на фоне коронавируса население страны
18:39 01-09-2020
Вымирает Россия? Рекордно сократилось на фоне коронавируса население страны
Эвакуировали школу из-за бомбы в разгар 1 сентября. Рядом нашли подозрительную сумку
18:28 01-09-2020
Эвакуировали школу из-за бомбы в разгар 1 сентября. Рядом нашли подозрительную сумку
Исключат из школы за отказ от школьной формы? И еще 4 самых популярных вопроса о ней
18:24 01-09-2020
Исключат из школы за отказ от школьной формы? И еще 4 самых популярных вопроса о ней
БердскВ школу родителям вход запрещен: Выстроились в очередь 6 первых классов в новой школе в Южном Бердска
18:18 01-09-2020
В школу родителям вход запрещен: Выстроились в очередь 6 первых классов в новой школе в Южном Бердска
Депардье рассказал, как просто общается с Путиным
18:15 01-09-2020
Депардье рассказал, как просто общается с Путиным
Официантка плескалась пивом в отдыхающих и кидалась в них кружками в пляжном кафе Сочи
18:00 01-09-2020
Официантка плескалась пивом в отдыхающих и кидалась в них кружками в пляжном кафе Сочи
По поддельным документам получила пособие на несуществующего ребёнка жительница Алтайского края
17:45 01-09-2020
По поддельным документам получила пособие на несуществующего ребёнка жительница Алтайского края
"Похмелье виновато, а сам не виноват": смешные заявления Ефремова в суде 1
17:30 01-09-2020
Мёртвую белку привязал неизвестный к перилам магазина в Новосибирске 2
17:30 01-09-2020
Мёртвую белку привязал неизвестный к перилам магазина в Новосибирске