Депардье рассказал, как просто общается с Путиным

Депардье рассказал о Путине

Известный актер Жерар Депардье, выступая в передаче на французском канале Canal+, заявил, что не захотел встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, тогда как неоднократно виделся с российским лидером Владимиром Путиным.

"(Президента Франции Эммануэля Макрона. — Прим. ред.) я никогда не встречал. Он звонил мне два-три раза… но я сказал: "Нет, я не очень хочу" (встретиться. — Прим. ред.). Это не мой мир… Во Франции я не голосовал, я голосовал в России, в российском посольстве", — сказал актер.

Он отметил, что "не слишком хорошо знает Россию". "Обожаю русских, обожаю их литературу, музыку, культуру. Но в то же время я знаю, что это трудная страна, тяжелая", — добавил Депардье.



По словам артиста, однажды ему "позвонил (президент Российской Федерации Владимир. — Прим. ред.) Путин и сказал "Жерар, приезжай". "Он послал мне самолет… Он дал мне паспорт", — продолжил он. Президент России Владимир Путин 1 января 2013 года подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства.Депардье отметил, что порой встречается с российским лидером и "много с ним смеется", но "не видится с ним каждые три-четыре месяца". "Я знаю, что журналисты думают, что это чудовище, но я никогда не видел перед собой чудовища. Российский народ очень счастлив. Ладно, нельзя так сказать, но где бы я ни был… Конечно, есть какие-то вещи, которые недопустимы. Но их я не видел", — заключил артист.

Источник: РИА Новости