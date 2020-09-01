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Мёртвую белку привязал неизвестный к перилам магазина в Новосибирске

17:30 01.09.2020 Фото: Вконтакте
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Обнаружившие животное, вызвали милицию и написали заявление.

Мёртвую белку привязал неизвестный к перилам магазина в Новосибирске
Если кто-то видел живодёра, сообщите в паблик

В понедельник, 31 августа, неизвестный убил и зачем-то привязал белку к перилам магазина в Нвосибирске.

Жители Академгородка рассказали об этом в соцсетях:

"Вчера утром увидели вот такую чудовищную картину. Какая-то нелюдь убила и привязала белку. Сначала "оно" просто снимало кормушки, которые мы вешали кормить белок, а вчера убили эту беззащитную кроху.

Обнаружившие животное, вызвали милицию и написали заявление.

Парень, который отвязал и унёс белку, отзовитесь или обратитесь в отдел полиции в Советском районе.
Если кто-то видел вчера ночью подозрительного человека по адресу Морской проспект 1, дайте знать", - написала подписчица в паблике "Инцидент Новосибирск"

Источник Вконтакте

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От редакции

Может, камеры магазина зафиксировали негодяя?

Шок, 01 сентября 2020 17:28
Ну и где же в действии новые поправки к конституции о защите зверюшек, которые так активно рекламировали
Аноним, 01 сентября 2020 18:12
У наших мудрых предков существовал закон Зуб за зуб, глаз за глаз,и это было очень дальновидно, потому что до некоторых толстокожих эгоцентристов не дойдёт, пока такое существо чересчур безнаказанное, на своей шкурке не ощутит то, что оно причиняет окружающим ничем его не прошибёшь, только оказаться в шкуре жертвы, а слова это пустой пук!

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