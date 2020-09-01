Мёртвую белку привязал неизвестный к перилам магазина в Новосибирске

Если кто-то видел живодёра, сообщите в паблик

В понедельник, 31 августа, неизвестный убил и зачем-то привязал белку к перилам магазина в Нвосибирске.

Жители Академгородка рассказали об этом в соцсетях:

"Вчера утром увидели вот такую чудовищную картину. Какая-то нелюдь убила и привязала белку. Сначала "оно" просто снимало кормушки, которые мы вешали кормить белок, а вчера убили эту беззащитную кроху.

Обнаружившие животное, вызвали милицию и написали заявление.

Парень, который отвязал и унёс белку, отзовитесь или обратитесь в отдел полиции в Советском районе.

Если кто-то видел вчера ночью подозрительного человека по адресу Морской проспект 1, дайте знать", - написала подписчица в паблике "Инцидент Новосибирск"

Источник Вконтакте