Оппозиция Белоруссии заявила о создании политической партии "Вместе"

По словам Марии Колесниковой, в республике формируется «новое сознательное и ответственное общество», тогда как страна находится в «политическом и социально-экономическом кризисе».

Оппозиция Белоруссии заявила о создании политической партии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова объявила о создании политической партии «Вместе». По её словам, в республике формируется «новое сознательное и ответственное общество», тогда как страна находится в «политическом и социально-экономическом кризисе». В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что в стране идёт работа над новым вариантом Конституции, которая не должна быть «завязана на личности».

Представители белорусской оппозиции объявили о создании политической партии «Вместе».

«Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии «Вместе»... В ближайшее время будут поданы документы на регистрацию. Мы объединимся — и будем ещё сильнее», — сказала Колесникова в видеообращении на YouTube-канале Бабарико.

По её словам, в стране формируется «новое сознательное и ответственное белорусское общество», перед которым появляются новые вызовы и запросы, а на них необходимо реагировать.

«Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти. Сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов, готовы брать на себя ответственность и строить вместе новую Беларусь», — пояснила она.

В свою очередь, Виктор Бабарико заявил, что политическая партия необходима для дальнейшей борьбы, основной целью которой является проведение конституционной реформы.

«Мы верим в то, что правда всё равно восторжествует и Беларусь будет процветающей страной независимо от того, что временно нам это не удаётся сделать как лидерам этой страны», — подчеркнул он.

Напомним, что Бабарико задержали 18 июня по подозрению в организации противоправной деятельности в «Белгазпромбанке», который он возглавлял 20 лет, и на данный момент он содержится в СИЗО. Когда была сделана видеозапись с выступлением оппозиционера, не уточняется.

Ранее в Белоруссии бывшим кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской был создан координационный совет «для обеспечения трансфера власти». Это было сделано после того, как Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила итоги президентских выборов, согласно которым за Александра Лукашенко проголосовали 80,10% избирателей, а в поддержку Светланы Тихановской высказались 10,12%.

В состав президиума оппозиционного органа, в частности, вошли Мария Колесникова, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий. В настоящее время более 4 тыс. человек включены в расширенный состав координационного совета, ещё около 10 тыс. заявок пока не обработаны.

«На сегодняшний день созрел вопрос создания общественного движения на базе координационного совета. Очень часто ставится вопрос о легитимности координационного совета как института. Наверное, мы уже должны начинать думать о создании общественного движения, соответствующим образом оформленного, зарегистрированного, в который могли бы войти представители различных слоёв общества, социальных групп», — заявил 31 августа член президиума совета Павел Латушко.

В свою очередь, Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о захвате власти, тогда как госсекретарь Совбеза страны Андрей Равков сравнил текущие процессы в республике с августовским путчем 1991 года. По словам министра обороны Виктора Хренина, также происходит вмешательство во внутренние дела государства.

Что касается возможных изменений в Конституции Белоруссии, накануне Александр Лукашенко во время рабочей встречи с главой Верховного суда республики Валентином Сукало указал, что в стране не планируют возвращаться к основному закону Белоруссии в редакции 1994 года.

«Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года — мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад — это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперёд», — сказал глава государства.

Белорусский лидер также высказался за необходимость выстроить систему, которая не будет завязана на личность президента республики.

«Я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личность, в том числе Лукашенко. Поэтому я думаю, в новой Конституции мы достойно отразим систему устройства наших судов, исходя из нашего с вами опыта работы за последнюю четверть века. Но ответственно: вносите предложение — распишитесь за это предложение», — подчеркнул Лукашенко.

Как указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москву не поступали просьбы из Минска поделиться опытом по обновлению Конституции РФ.

«Насколько мне известно, не было каких-либо обращений белорусской стороны, и Россия в данном случае не хочет и не может навязывать какие бы то ни было услуги без соответствующих обращений белорусских коллег и союзников», — заметил Песков.

С 25 июня по 1 июля гражданам РФ предлагалось ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Участник мог поставить в бюллетене отметку «да» или «нет». Всего на избирательные участки пришли 74,2 млн (67,97%) из 109,19 млн человек, обладающих избирательным правом. Из них внесение изменений в основной закон поддержали 57,7 млн (77,92%).

Источник: RT