Топовое качество за адекватную цену

К сожалению, цены на качественные брендированные модели, в официальных представительствах и бутиках сильно кусаются.
В таком случае стоит обратиться к магазину спортивной обуви https://brooklynstore.com.ua/nike/, где представлен огромный ассортимент кроссовок: на каждый день, для бега, кед, и специальных баскетбольных кроссовок.
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Топовые модели и бренды
В магазине представлены все самые свежие новинки, от таких производителей как:
- Nike
- Adidas
- Puma
- Reebok
- New Balance
- Asics
- Saucony
- Onitsuka Tiger
- Diadora
- Fila
- Air Jordan
Низкие цены
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Добиться низкой стоимости, удаётся с помощью прямого сотрудничества, и покупки большими оптовыми партиями, а не многочисленными перекупами товара. Цены, представленные в сервисе, приятно обрадуют своего покупателя, здесь они в 2 раза ниже, чем в фирменных магазинах.
Любые модели и расцветки
В каталоге сайта представлен широкий спектр цветов и моделей, которые регулярно обновляются.
Не только оригинал, но и копия
Имеется множество реплик (класса ААА) на популярные модели, которые невозможно отличить от оригинала, но стоят они при этом гораздо дешевле.
Air Jordan React Elevation
Культовые кроссовки теперь в сочном и ярком оформлении, отлично подходят для прогулок, но основной областью их применения является спорт, а именно игра в баскетбол. Они плотно фиксируют ногу, и имеют массивный подпятник с пеной React, что придаёт устойчивость, а подошва обеспечивает хорошую способность сцепления с поверхностью. Стоит отметить, что кроссовки хорошо «дышат», это является важным моментом при интенсивных тренировках.
Nike Air Max Command Leather
Как говорит хорошо известная крылатая фраза: «Всё новое — это хорошо забытое старое». Так модификации из 90-ых стали снова входить в моду, и гармонично вписываться в стиль современной молодёжи. Комфортные кроссовки в ретро стиле, хорошо амортизирующая подошва из пеноматериала. Покрытие из кожи стильно выглядит, и довольно легко поддаётся очистке, что очень практично.
Nike Revolution 5
Революция в мире бега. Именно так можно охарактеризовать эту улучшенную модель для бега от Nike, из линии Revolution. Подошва, выполненная из мягкой пены, обеспечивает мягкость при длительных забегах, и делает кроссовки практически невесомыми на ногах.