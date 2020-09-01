Топовое качество за адекватную цену

Спортивная обувь — это тот предмет одежды, на котором лучше не экономить, ведь купленное некачественное изделие, может изрядно попортить нервы и здоровье владельца.

К сожалению, цены на качественные брендированные модели, в официальных представительствах и бутиках сильно кусаются.

В таком случае стоит обратиться к магазину спортивной обуви https://brooklynstore.com.ua/nike/, где представлен огромный ассортимент кроссовок: на каждый день, для бега, кед, и специальных баскетбольных кроссовок.

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Топовые модели и бренды

В магазине представлены все самые свежие новинки, от таких производителей как:

Nike

Adidas

Puma

Reebok

New Balance

Asics

Saucony

Onitsuka Tiger

Diadora

Fila

Air Jordan

Низкие цены

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Добиться низкой стоимости, удаётся с помощью прямого сотрудничества, и покупки большими оптовыми партиями, а не многочисленными перекупами товара. Цены, представленные в сервисе, приятно обрадуют своего покупателя, здесь они в 2 раза ниже, чем в фирменных магазинах.

Любые модели и расцветки

В каталоге сайта представлен широкий спектр цветов и моделей, которые регулярно обновляются.

Не только оригинал, но и копия

Имеется множество реплик (класса ААА) на популярные модели, которые невозможно отличить от оригинала, но стоят они при этом гораздо дешевле.

Air Jordan React Elevation

Культовые кроссовки теперь в сочном и ярком оформлении, отлично подходят для прогулок, но основной областью их применения является спорт, а именно игра в баскетбол. Они плотно фиксируют ногу, и имеют массивный подпятник с пеной React, что придаёт устойчивость, а подошва обеспечивает хорошую способность сцепления с поверхностью. Стоит отметить, что кроссовки хорошо «дышат», это является важным моментом при интенсивных тренировках.

Nike Air Max Command Leather

Как говорит хорошо известная крылатая фраза: «Всё новое — это хорошо забытое старое». Так модификации из 90-ых стали снова входить в моду, и гармонично вписываться в стиль современной молодёжи. Комфортные кроссовки в ретро стиле, хорошо амортизирующая подошва из пеноматериала. Покрытие из кожи стильно выглядит, и довольно легко поддаётся очистке, что очень практично.

Nike Revolution 5

Революция в мире бега. Именно так можно охарактеризовать эту улучшенную модель для бега от Nike, из линии Revolution. Подошва, выполненная из мягкой пены, обеспечивает мягкость при длительных забегах, и делает кроссовки практически невесомыми на ногах.