Типография Thor Print: основные услуги компании

Именно печатные изделия очень часто используются в качестве рекламы для различных компаний. ТОР ПРИНТ- это надежная и качественная полиграфия любой сложности.
Особенности компании
Типография Thor Print – надежная компания, работающая на рынке полиграфии Украины начиная с 2014 года. Несмотря на то, что компания еще относительно молода, в ее состав входят исключительно опытные специалисты, выполняющие все задачи максимально быстро и эффективно. А для того чтобы результат действительно порадовал клиента, все работы выполняются на высокотехнологичном оборудовании высокого качества.
Thor Print предлагает широкий спектр услуг, необходимый для выполнения всех задач клиента. Благодаря своей оперативности, опытности и использованию качественного оборудования, компания предлагает только лучшее решение разных задач.
К основным услугам типографии Thor Print относят:
- Объемные буквы. Это нестандартный и интересный вариант рекламы. Довольно часто такие буквы устанавливают, как снаружи, так и внутри помещения. Единственный минус такой рекламы – обычно кроме названия компании на такие буквы не помещают другой информации.
- Интерьерная печать. Украсить собственный дом или коммерческое помещение можно с помощью интерьерной печати. Основное достоинство такой печати, что можно создать большое изображение, при этом качество его никак не поменяется. Стоимость такой услуги в Киеве полностью зависит от размера изображения, а также от используемых материалов. Этот вид печати можно использовать в качестве рекламы или для интерьерного оформления.
- Наружная реклама. Самая популярная разновидность рекламы, которая получает наибольший отклик среди населения. Особенно это эффективный вариант рекламы в больших городах, таких как Киев, где всегда большой поток людей. Заказывая наружную рекламу в Thor Print, клиент получит исключительно высококачественное изображение, вне зависимости от размера полотна.