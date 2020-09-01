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Больше 1 млн россиян заболели коронавирусом на 1 сентября 2020

17:17 01.09.2020 Фото: pixabay.com
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За последние сутки в России выявили 4 729 новых случаев заражения коронавирусом.

Больше 1 млн россиян заболели коронавирусом на 1 сентября 2020
Число заболевших коронавирусом в России превысило миллион человек

За последние сутки в России выявили 4 729 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заразившихся достигло 1 000 048.

В Москве выявили 641 заболевшего COVID-19, в Санкт-Петербурге — 185, в Московской области — 156, в Ростовской и Нижегородской областях — 133 и 132.
За последние сутки в стране зафиксировали 123 летальных исхода, из них 11 пациентов скончались в Москве и 19 — в Петербурге. Число умерших за все время пандемии в России достигло 17 176. Выздоровели 809 387 человека, 168 756 — продолжают лечение.

Россия по-прежнему занимает четвертое место в мире по количеству заражений COVID-19, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Наибольшее число выявлено в США (6 миллионов), Бразилии (3,9 миллиона) и Индии (3,6 миллиона).

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