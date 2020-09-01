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График работы отделений Почты России №4 и №9 на ул. Пушкина стал известен в Бердске

17:28 01.09.2020 Фото: pixabay.com
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Новое помещение должно располагаться на 1-м этаже, быть не менее 100 кв. м, иметь отдельные подъездные пути и возможность обустроить люковое окно для разгрузки почтовых отправлений. Как только такое найдут - почтовое отделение №9 вернется в Микрорайон.

График работы отделений Почты России №4 и №9 на ул. Пушкина стал известен в Бердске
у клиентов есть возможность получить большинство почтовых услуг дистанционно

С 1 сентября почтовые отделения 633004 и 633009, которые сегодня временно в доме №175 по ул. Пушкина в Бердске, переходят на единый режим работы, сообщает пресс-службе Почты России.

Почтовое отделение №9 принимает посетителей в почтовом отделении №4 на ул. Пушкина, 175. Для этого в здании почты на ул. Пушкина организованы четыре дополнительных окна для обслуживания клиентов.

В сообщение отмечается, что новое помещение должно располагаться на 1-м этаже, быть не менее 100 кв. м, иметь отдельные подъездные пути и возможность обустроить люковое окно для разгрузки почтовых отправлений. Как только такое найдут - почтовое отделение №9 вернется в Микрорайон.


График работы почтовых отделений №4 и №9 с 1 сентября 2020:

С понедельника по пятницу оба отделения будут работать с 08:00 до 20:00 часов (с перерывом на обед с 13:00 до 14:00).

В субботу с 9:00 до 18:00 часов (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

Воскресенье – выходной.

В воскресенье почтовые услуги можно получить в центральном отделении Бердска 633010. Оно работает с 09:00 до 14:00 по адресу: ул.Ленина,67.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", почтовое отделение в Микрорайоне Бердска закрыли из-за аварийности арендуемого здания.

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