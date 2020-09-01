В школу родителям вход запрещен: Выстроились в очередь 6 первых классов в новой школе в Южном Бердска

Родителей попросили в связи с пандемией коронавируса остаться во дворе открывшейся 1 сентября 2020 школы. Директор лицея №6 Зоя Родина пообещала позже лично провести для них экскурсию.

Первоклассники рады, что им предстоит учиться в новехонькой школе

Впервые за последние 30 лет открылась новая школа в Бердске. Произошло это 1 сентября 2020 года в микрорайоне Южном. Большое количество первоклассников (есть даже класс «Е») выстроились в огромном дворе современного образовательного учреждения — филиала лицея №6.

Для торжественного открытия школы и поздравления первоклассников прибыли и высокие лица из области и города.

Мэр Бердска Евгений Шестернин рассказал, что в школу приходили 11-классники, походили, посмотрели и спросили: можно ли остаться на второй год?

-Я хочу, чтобы школа отметила новоселье — великий русский праздник, когда заселяются в новый дом. Чтобы в нем был уют и тепло, а самое главное, чтобы была любовь. А любовь — это все. Любовь к родине, любовь к себе, своим близким и друзьям. Всегда помните тех людей, которые помогают вам по жизни. Любви, добра и счастья вам, - пожелал Евгений Шестернин.

От имени депутатов Заксобрания с 1 сентября поздравила бердчан депутат Ирина Диденко. Она пожелала первоклассникам шагать по дороге знаний радостью и приобретать новых друзей.

Заслуженный учитель РФ, депутат Заксобрания, директор лицея №6 Зоя Родина обраилась к первоклашкам.

-Будем знакомы, наши маленькие. Я думаю, что вы будете самыми любимыми в школе. Потому что младшие в семье всегда самые любимые. Я думаю, что родители, доверив вас лицею №6, наверное, не ошиблись. Ребята вы хотите в школу? - спросила малышей Зоя Родина.

И по двору позвенело детскими голосами дружное «Да!»

-А без родителей не побоитесь войти?

-Нет!

Зоя Родина попросила родителей остаться во дворе, когда детки пройдут в школу. Она отметила, что нужно учитывать те условия, в которых начинается новый учебный год. Директор лицея №6 пообещала, что обязательно позже, когда все будет сделано, проведет для родителей личную экскурсию.

Право перерезать ленту на входе в школу предоставили 11-класснику Антону Усольцеву, призеру олимпиады по физике, математике и химии, капитану лицейской команды «Эврика», которая неоднократно становилась победителем и призером всероссийской игры «Сфера знаний», участнику профильной смены всероссийского центра «Сириус» для одаренных детей в Сочи и 11-класснице Марии Трегуб, призеру региональных и всероссийских конкурсов по математике, физике, истории, обществознанию, участнице регионального этапа школьников по русскому языку, курсанту патриотического клуба «Гвардия».

Лучшие ученики перерезали ленту

Автор видео Галина Панчева



Подарили бальный танец первоклашкам

Автор видео Галина Панчева



Все первоклассники, как цыплятки, пошагали в школу за своими первыми учителями. Первыми впечатлениями и первыми знаниями.

В новую школу шагают новые ученики

Автор видео Галина Панчева

