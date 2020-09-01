Полмиллиона рублей выделил фонд президентских грантов «Сибирскому лису» из Бердска

Победителем специального конкурса 2020 года стала автономная некоммерческая организация «Центр развития адаптивных видов спорта», занимающаяся развитием следж-хоккея в Новосибирской области, в том числе и в нашем городе. Общая сумма расходов на реализацию проекта «Следж-хоккей – как средство реабилитации» составляет 1,5 млн, 490 тыс. рублей – средства гранта. — На эти деньги мы будем проводить спортивные мероприятия для детских следж-хоккейных команд «Сибирский лис» и «Сибирь-sledge», а также приобретем новое специализированное оборудование — клюшки и сани для вовлечения в этот вид спорта еще большего количества ребят с ограниченными возможностями здоровья, — сообщила «Свидетелю» Лилия Богонникова, директор АНО «Центр развития адаптивных видов спорта». — Работая с апреля 2018 года с детскими следж-хоккейными командами, мы убедились, что дети с инвалидностью с большим желанием занимаются спортом и достигают спортивных результатов. Все юные жители Бердска с ОВЗ могут заниматься следж-хоккеем. Одни в составе спортивной команды, другие с целью социализации. Мы примем всех и никому не откажем, — подчеркнула Лили Владимировна. Телефон для справок: 8-913-921-7002.
Победителем специального конкурса 2020 года стала автономная некоммерческая организация «Центр развития адаптивных видов спорта», занимающаяся развитием следж-хоккея в Новосибирской области, в том числе и в нашем городе.
Общая сумма расходов на реализацию проекта «Следж-хоккей – как средство реабилитации» составляет 1,5 млн, 490 тыс. рублей – средства гранта.
— На эти деньги мы будем проводить спортивные мероприятия для детских следж-хоккейных команд «Сибирский лис» и «Сибирь-sledge», а также приобретем новое специализированное оборудование — клюшки и сани для вовлечения в этот вид спорта еще большего количества ребят с ограниченными возможностями здоровья, — сообщила «Свидетелю» Лилия Богонникова, директор АНО «Центр развития адаптивных видов спорта». — Работая с апреля 2018 года с детскими следж-хоккейными командами, мы убедились, что дети с инвалидностью с большим желанием занимаются спортом и достигают спортивных результатов.
Все юные жители Бердска с ОВЗ могут заниматься следж-хоккеем. Одни в составе спортивной команды, другие с целью социализации. Мы примем всех и никому не откажем, — подчеркнула Лили Владимировна.
Телефон для справок: 8-913-921-7002.