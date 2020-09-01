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Эвакуировали школу из-за бомбы в разгар 1 сентября. Рядом нашли подозрительную сумку

18:28 01.09.2020 Фото: progorod43.ru
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В полицию поступил звонок о том, что на территории учреждения обнаружено взрывное устройство. На месте ЧП работали спецслужбы.

Эвакуировали школу из за бомбы в разгар 1 сентября. Рядом нашли подозрительную сумку
Учеников школы № 54 в Кирове эвакуировали: на месте работают спецслужбы

Появилась информация о том, что весь персонал и учеников школы № 54 в Кирове эвакуировали. В полицию поступил звонок о том, что на территории учреждения обнаружена бомба.

В УМВД по Кировской области рассказали, что была обнаружена бесхозная сумка. В ведомстве уточнили, что проверка прошла, и здоровью учителям и ученикам ничего не угрожает.

В школе № 53 в скором времени начнется капитальный ремонт. В связи с этим учеников перераспределят по другим учебным заведениям. Первоклассники перейдут в школу № 54 до ноября, передает gorodkirov.ru.

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