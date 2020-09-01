Исключат из школы за отказ от школьной формы? И еще 4 самых популярных вопроса о ней

Первое сентября для некоторых как повинность — каждый день носить ненавистную школьную форму. Как сделать школьную форму удобной и красивой и есть ли у учеников и родителей право вообще отказаться от навязанного дресс-кода?

Если родители против школьной формы, а с администрацией школы не получается договориться, у них есть шансы всё изменить

От формы можно отказаться?

Чаще всего родители даже не задумываются, что вместо них кто-то другой решает, какую форму, какого цвета и фасона носить их ребёнку. Выбор делают педагоги. Затем «узаконивают» его через родительский комитет и вносят в устав школы. И якобы отныне каждый школьник должен выглядеть именно так и никак иначе.

«Это не совсем правда, — считает Ольга Косец, директор фирмы, занимающейся пошивом одежды для школьников. — Чаще всего форму в школе выбрали 5-7 лет назад, а уже вновь пришедшим ученикам и их родителям навязывают нечто, что уже есть в школе. И родители думают, что повлиять на это не могут. Более того — боятся вступать в пререкания с педагогическим составом. Но никто не может заставить ребенка ходить в той форме, которая ему не нравится, и уж тем более обязать его родителей покупать такую одежду».

В таких случаях Ольга советует родителям объединиться и поменять вид школьной формы хотя бы в рамках своего класса. Для этого достаточно провести родительское собрание и уведомить о своем решении руководство учебного заведения.

«Форма носит рекомендательный характер, — говорит Ольга Косец. — Нужно собраться родителям, выбрать какого-то производителя и настоятельно рекомендовать именно то, в чём, как они считают, ребёнку будет комфортно. И даже один класс — не вся школа — может ходить в совершенно отличной форме, купленной у другого производителя».

Безусловно, школа может требовать от ученика носить форму, но только при наличии соответствующего локального акта. Этот факт подтверждают и юристы.

«Учебные заведения имеют право принимать собственные локальные нормативные акты, которыми устанавливаются требования к одежде (школьной форме), включая требования к фасону, общему виду, цвету, знакам отличия и правилам ношения, — говорит юрист Анастасия Бородина. — Согласно п. 2 ч. 1 ст. 43 ФЗ „Об образовании в Российской Федерации“ обучающиеся обязаны выполнять требования локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. Следовательно, если школа утвердила школьную форму локальным нормативным актом с учётом мнения совета родителей, выполнение указанных требований обязательно для учеников».

Но если родители против школьной формы, а с администрацией школы не получается договориться, у них есть шансы всё изменить. Они могут пожаловаться в министерство образования, прокуратуру или создать специальную комиссию по урегулированию спора на основании ст. 45 ФЗ «Об образовании».

«Школа может потребовать купить одежду только определённой цветовой гаммы или фасона, но не вправе отправлять родителей в конкретный магазин, иначе это противоречить закону „О защите конкуренции“, — говорит Анастасия Бородина. — А если покупать одежду не в определенном магазине, то вполне можно и подобрать ткань, не вызывающую аллергию, и выбрать удобный вариант в заданном фасоне».

Если по каким-то причинам ребёнок или родители отказываются носить форму, исключить ученика из школы никто не имеет права. Это можно сделать только по основаниям, закрепленным в законе «Об образовании». Среди них — желание родителей школьника либо его самого, если он совершеннолетний, или если ребёнок не справляется со школьной программой. Такого основания, как отказ от приобретения школьной формы, в законе нет.

Можно сшить самим?

Если форма не устраивает по иным причинам — стоимости, качеству тканей, вызывает аллергию и т. п., то одежду для школы не запрещается пошить самому или в ателье. При этом можно придерживаться «корпоративных» цветов школы и схожих фасонов.

«У нас стереотипный подход к школьной форме. Считается, что девочка должна быть в клетчатой юбке, а мальчик — в костюме-тройке. Но никто не задумывается, что не обязательно, чтобы все дети были в одинаковых вещах. Достаточно, чтобы это был некий стиль школы, — говорит Ольга Косец. — Некоторые девочки любят брюки, другие — платья или блузку с юбкой. Должен быть такой набор вещей, похожих между собой по стилю. Когда дети в одном стиле одеты, но в разные вещи, это тоже очень красиво и достойно выглядит».

Как облегчить форму: рубашки-обманки и пиджаки из футера

Но если менять форму не хочется, да и шить самим особого желания нет, можно попытаться адаптировать существующую. Так, костюм-тройку или комплект «рубашка + жилет» легко заменит «обманка».

Это вещь 2 в 1. Выглядит так, будто под жилет или джемпер надета классическая рубашка, но на самом деле это одна вещь. В ней не так жарко, и можно не волноваться, что рубашка будет вылезать из-под брюк.

Форменный стиль не нарушен, а ребёнку такую вещь носить определенно легче.

Пиджак, к которому привыкли все, неудобен. Эта вещь покупается только на один день — 1 сентября. А потом его вешают в шкаф. Ребёнок из него через 3 месяца вырастает и вряд ли когда-нибудь наденет его еще раз, разве что на Новый год.

«Я считаю, что пиджак — пережиток прошлого, — говорит Ольга Косец. — Это пустая трата денег. Сейчас мальчики чаще всего приходят в пиджаках из футера. Из этой ткани шьют худи и бомберы. Такой пиджак получается классического делового вида, но у него нет внутренней подкладки и дублировочного материала, который держит строгую жёсткую форму. Такой пиджак можно стирать в стиральной машине. Он лёгкий, и его легко можно снять, засунуть в рюкзак. И ребёнка не будут ругать за то, что он его помял, потому что он не мнётся».

Мальчикам удобнее носить галстук на резинке, а не обычную «классику». А брюки не обязательно должны быть шерстяными и колючими — сейчас есть множество хлопковых брюк, дышащих, мягких, но имеющих вполне строгий вид.

Как украсить форму для девочки?

С помощью съемного воротничка можно дополнить образ любой школьницы — от первоклассницы до выпускницы. Они бывают расшитые бисером, ажурные, с аппликацией и бантами.

Такой воротничок можно смастерить и самостоятельно. Для этого нужен воротник старой рубашки и фантазия. А в Сети полно мастер-классов по изготовлению подобного рода аксессуаров.

Образ всегда можно дополнить яркими колготками, необычным рюкзаком. Да и украшения носить школьницам никто уже не запрещает.

А может быть, дело не в форме, а в школе?

Но если, несмотря на все ваши усилия, ребенок так и продолжает отказываться носить форму, стоит поискать ответы в области психологии. А не слишком ли вы на него давите?

«Если ребёнок ненавидит форму, важно поговорить и понять его аргументы, — говорит психолог Екатерина Пластеева. — Понимая, что форму носить придётся, обсудите вместе с ребёнком, как непривлекательные для него элементы изменить, сделать их привлекательными, но вместе с тем, чтобы это было в рамках требований. Если сделать это трудно, поговорите с ребенком, что, допустим, в верхней одежде можно сделать, чтобы его образ стал для него привлекательнее. Подойдите к этому вопросу с уважением. Не торопитесь приказывать — и всё получится!»

«Нужно посмотреть, что скрывается за тем, что ребёнок не хочет носить форму, — считает психолог Наталья Богачева. — Почему такое отторжение? И тогда с одной стороны могут оказаться истории, про то, что эта форма неудобна, давит, жмёт, не нравится цвет или фасон. А с другой — то, что ему не хочется идти в школу, общаться с детьми или с учителем. Там может быть конфликт, скрытый от родителей. Но поскольку в школу всё равно пойти придётся, его эмоции переходят на отношение к форме. Поэтому нужно разговаривать с родителями и с ребёнком и искать настоящую причину, а потом уже работать с ней. Может быть, нужно уменьшить нагрузку или поговорить с учителем. Может, конфликт с одноклассниками, и его надо разобрать. А может, ребёнку просто хочется чаще видеть родителей? Могут быть очень высокие ожидания, и школьнику под ними невыносимо тяжело. В первую очередь с ним нужно поговорить и его услышать».

Источник: АиФ