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Вымирает Россия? Рекордно сократилось на фоне коронавируса население страны

18:39 01.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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К концу 2020 года РФ потеряет 158 тыс. человек. Зато уровень бедности в стране в этом году увеличится, доля россиян с доходом ниже прожиточного минимума составит 13,3%.

Вымирает Россия? Рекордно сократилось на фоне коронавируса население страны
В Бердске проживает около 104 тыс. человек

Численность населения России к концу 2020 года рекордно сократится за последние 14 лет — на 158 тысяч человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект плана правительства по достижению национальных целей развития России.

Так, на фоне пандемии коронавируса сокращение будет в пять раз сильнее, чем годом ранее. При этом выйти на положительные значения страна сможет только через два года. Подлинность документа, оказавшегося в распоряжении РБК, изданию подтвердили два близких к правительству источника.

Более серьезное снижение численности россиян наблюдалось в 2006 году. Тогда население уменьшилось на 373,9 тысячи человек.

Причины — снижение рождаемости и отток мигрантов
По словам директора Института демографии Высшей школы экономики (ВШЭ) Анатолия Вишневского, естественный прирост населения в России возможен при условии, если на одну женщину будет приходиться в среднем 2,1 рождения на протяжении долгого времени. Однако этот показатель снижается. В 2017 году коэффициент рождаемости составлял 1,62, в 2018-м — 1,58, в 2019 году — 1,5.

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К 2024 году, согласно проекту плана правительства, этот показатель должен достигнуть 1,75, но эксперт ВШЭ считает эту цель труднодостижимой. По мнению Вишневского, численность россиян в условиях естественной убыли населения может расти только за счет мигрантов, которых, в свою очередь, из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса стало еще меньше.

Вместе с тем, по словам Вишневского, с 2018 года естественная убыль населения (превышение показателя смертности над показателем рождаемости — прим. «Ленты.ру») не компенсируется за счет мигрантов. Из-за этого численность россиян в 2018 году сократилась на 99,7 тысячи человек, а в 2019 году — на 32,1 тысячи.

«Число прибывших [на территорию России] сократилось на 49,0 тысяч человек, или на 18,1 процента, в том числе за счет иммигрантов из государств-участников СНГ на 40,7 тысячи человек, или на 16,8 процента»,
— говорится в докладе Росстата.

Так, миграционный приток с января по июнь 2020 года составил 48,8 тысячи человек, тогда как в аналогичный период прошлого года этот показатель достигал 134 тысяч, свидетельствуют данные Росстата. За первые шесть месяцев 2020 года он смог компенсировать естественную убыль населения только на 17,4 процента, отметили в службе.

Бедных россиян на фоне пандемии станет больше
Уровень бедности в стране в этом году увеличится, доля россиян с доходом ниже прожиточного минимума составит 13,3 процента. В кабмине считают, что этот показатель снизится. Согласно национальному плану развития России, к 2030 году бедность должна сократиться до 6,5 процента.

Вместе с тем РБК подчеркивает, что пандемия коронавируса привела к значительному сокращению доходов жителей страны и росту безработицы. В период наиболее жестких ограничительных мер и режима самоизоляции реальные доходы россиян упали сразу на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что, в свою очередь, стало рекордным квартальным сокращением в XXI веке.

По мнению заведующей лабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Елены Гришиной, снижение уровня доходов естественным образом приводит к увеличению уровня бедности в стране, и ожидать улучшений во второй половине 2020 года не стоит.

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