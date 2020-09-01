Мотоциклисты Бердска сделали из старых шлемов кормушки для птиц
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Мотоциклисты Бердска сделали из старых шлемов кормушки для птиц

6:17:189/1/2020
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Оригинальные кормушки они развесили сегодня в городском парке.

Таким образом бородатые дяди на мотоциклах поздравили детвору города с Днём знаний и началом нового учебного года. Заодно, как сказал нам Сергей Викторович, любители двухколёсных транспортных средств накормили пернатых.

Пользователи группы «АвтоБердск» уже оценили новшество: «То ощущение, когда байкеры делают больше, чем вечно недовольные всеми природоохранники».

Источник: svidetel24.info

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