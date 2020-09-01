Мотоциклисты Бердска сделали из старых шлемов кормушки для птиц

Оригинальные кормушки они развесили сегодня в городском парке. Таким образом бородатые дяди на мотоциклах поздравили детвору города с Днём знаний и началом нового учебного года. Заодно, как сказал нам Сергей Викторович, любители двухколёсных транспортных средств накормили пернатых. Пользователи группы «АвтоБердск» уже оценили новшество: «То ощущение, когда байкеры делают больше, чем вечно недовольные всеми природоохранники».
Оригинальные кормушки они развесили сегодня в городском парке.
Таким образом бородатые дяди на мотоциклах поздравили детвору города с Днём знаний и началом нового учебного года. Заодно, как сказал нам Сергей Викторович, любители двухколёсных транспортных средств накормили пернатых.
Пользователи группы «АвтоБердск» уже оценили новшество: «То ощущение, когда байкеры делают больше, чем вечно недовольные всеми природоохранники».