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Кому разрешил работать с 1 сентября 2020 губернатор в Новосибирской области? Постановление опубликуют позже

19:52 01.09.2020 Фото: Nso.ru
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Правительство региона одобрило новый пакет мер по снятию ограничений, связанных с противодействием коронавирусу. Но соблюдать требования Роспотребнадзора все равно придется.

Кому разрешил работать с 1 сентября 2020 губернатор в Новосибирской области? Постановление опубликуют позже
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников снимает ограничения, введенные из-за коронавируса

В Новосибирской области возобновляется работа санаториев и проведение официальных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта с участием части зрителей. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова на внеочередном заседании 1 сентября одобрило дополнительные решения по снятию ряда ограничений – в регионе возобновляется проведение профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта с участием не более 25% зрителей от общей вместимости места их проведения с соблюдением социального дистанцирования, а также работа санаторно-курортных организаций при условии соблюдений требований Роспотребнадзора.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Новосибирской области №72-п от 18.03.2020 и постановление Правительства Новосибирской области №168-п от 15.05.2020. Документы будут опубликованы на сайте правительства Новосибирской области.

Напомним, что с 1 августа на территории Новосибирской области было возобновлено проведение официальных спортивных соревнований без участия зрителей.

Ранее Андрей Травников подчёркивал, что Новосибирской области удаётся сдерживать темпы распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим, большая часть предприятий и организаций новосибирской экономики уже функционирует. В регионе поэтапно снимаются ограничения, связанные с коронавирусом.

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