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Самой старой супружеской паре на планете на двоих 215 лет

20:41 01.09.2020 Фото: abc7.com
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В их семье 4 детей, 11 внуков, 21 правнук и один праправнук.

Самой старой супружеской паре на планете на двоих 215 лет
Согласно Книге рекордов Гиннеса, на данный момент нет других таких старых людей - на двоих им 215 лет
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Самой старой супружеской паре на планете на двоих 215 лет

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Хулио Мора ускользнул от родителей, чтобы тайно жениться на Вальдрамине Кинтерос в один февральский день. Обе семьи не одобряли этого, но 79 лет спустя они все еще вместе - ему 110 лет, а ей 104, сообщает abc7.

Семьдесят девять лет спустя они все еще вместе - ему 110 лет, а ей 104, оба в ясном сознании и оба имеют хорошее здоровье, хотя родственники говорят, что они немного подавлены, потому что скучают по своим большим семейным сборищам, из-за пандемии.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, на данный момент нет других таких старых людей - на двоих им 215 лет.

Мора родился 10 марта 1910 года, а Кинтерос - 16 октября 1915 года. Они поженились 7 февраля 1941 года в первой церкви, построенной испанцами в Кито. Оба всю жизнь проработали учителями.

В их семье 4 детей, 11 внуков, 21 правнук и один праправнук.

Муж  любит смотреть телевизор и пить молоко, а жена десерты и читает газету каждое утро.

Ранее в списке самых старых супругов  были  Шарлотта Хендерсон и Джон Хендерсон из Техаса, общий возраст которых составляет 212 лет и 52 дня.

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