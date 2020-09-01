Самой старой супружеской паре на планете на двоих 215 лет

Семьдесят девять лет спустя они все еще вместе - ему 110 лет, а ей 104, оба в ясном сознании и оба имеют хорошее здоровье, хотя родственники говорят, что они немного подавлены, потому что скучают по своим большим семейным сборищам, из-за пандемии.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, на данный момент нет других таких старых людей - на двоих им 215 лет.

Мора родился 10 марта 1910 года, а Кинтерос - 16 октября 1915 года. Они поженились 7 февраля 1941 года в первой церкви, построенной испанцами в Кито. Оба всю жизнь проработали учителями.

В их семье 4 детей, 11 внуков, 21 правнук и один праправнук.

Муж любит смотреть телевизор и пить молоко, а жена десерты и читает газету каждое утро.

Ранее в списке самых старых супругов были Шарлотта Хендерсон и Джон Хендерсон из Техаса, общий возраст которых составляет 212 лет и 52 дня.