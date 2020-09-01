Лунный календарь стрижек и окрашиваний на первую неделю сентября 2020 года

Характеристики Луны на 1 сентября 2020 года
Сегодня 01.09.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 13 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей ♒. Процент освещенности Луны составляет 99%. Восход Луны в 19:43, а закат в 03:57.
Хронология лунных дней
- 13 лунный день c 19:24 31.08.2020 по 19:43 01.09.2020
- 14 лунный день c 19:43 01.09.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 1 сентября 2020
Луна в знаке зодиака Водолей (±)
Луна в знаке Водолей. влияние знака на качество волос не заметно. Сегодня хороший день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок.
Так же успешно пройдут эксперименты с необычным тонированием или окрашиванием в яркий, не свойственный для вас цвет.
Если ваш выбор остановился на простой, ничем не примечательной стрижке без изюминки этот день не самый лучший. Шевелюра может стать непослушной и безжизненной, плохо поддаваться укладке, прическа быстро вам надоест, так же есть риск что волосы начнут выпадать.
13 лунный день (±)
1 сентября 2020 года в 12:00 - 13 лунный день. стрижка волос в 13 лунный день позволит улучшить Ваше здоровье, интуиция на высоте, она позволит решить финансовые вопросы в бизнесе.
Окрашивание волос сегодня крайне не желательно. К прическе сегодня нужно отнестись очень ответственно, не стоит доверять ее чужому человеку. Сегодня Вы под действием новых энергий, и лучше не доверять незнакомцам.
Сегодня космос разговаривает с Вами на "новых частотах", это позволит Вам добиться отличных результатов практически во всех начинаниях. Постарайтесь провести больше времени со своими близкими, ведь именно сегодня есть возможность уладить некоторые разногласия и достигнуть гармонии. Сегодня Вам захочется побывать на природе, Вас может одолеть некоторая сентиментальность.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, качество их улучшалось, а корни укреплялись, подстригите волосы в этот день.
Влияние дня недели (+)
День недели - вторник, сможет оградить Вас от неожиданностей, защитить от неприятностей и даже поможет получить помощь.
Характеристики Луны на 2 сентября 2020 года
Сегодня 02.09.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Полная Луна (наступит 02.09.2020 в 08:23)». Это 14 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рыбы ♓. Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 19:57, а закат в 05:13.
Хронология лунных дней
- 14 лунный день c 19:43 01.09.2020 по 19:57 02.09.2020
- 15 лунный день c 19:57 02.09.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 2 сентября 2020
Луна в знаке зодиака Рыбы (−)
Луна в знаке Рыбы. влияние этого знака на себе в первую очередь испытает кожа головы. Из-за стрижки и мытья головы может появиться перхоть, если есть такая возможность стоит воздержаться от этих действий.
Химическое воздействие на волосы, завивка или окрашивание, могут негативно повлиять на волосы и даже повредить их, так же это может привести к сечению кончиков, а сами кудри быстро распрямятся.
Посетить парикмахера стоит обладателям тонких и поврежденных волос, сегодня им стоит провести оздоровительные и общеукрепляющие процедуры.
14 лунный день (±)
2 сентября 2020 года в 12:00 - 14 лунный день. стрижка волос в 14 лунный день может негативно сказаться на душевном спокойствии, привести к депрессии и даже страху.
Победе в делах может поспособствовать незначительное изменение цвета волос.
Прическа должна быть как можно естественней, желательно оставить пробор, это позволит вам получить энергию перерождения и восстановления.
Сегодняшний день - день активных действий и реализации задуманных планов, тем более что сил и вдохновения Вам хватит на них всех. Но всему может помешать банальная лень, не стоит жалеть себя, тратить энергию впустую. Сегодняшний день проходит под действием энергии созидания. Не бойтесь надорваться от свалившихся на Вас планов, именно в четырнадцатые лунные сутки поток Ваших сил и энергии практически безграничен.
Полная Луна (+)
Луна находится в фазе Полная Луна. Является самым лучшим временем для стрижки.
Влияние дня недели (+)
День недели - среда, поможет наладить отношения с людьми, устранить неразбериху в делах и мыслях. Нередко стрижка в этот день недели становится предвестником неожиданного известия.
Характеристики Луны на 3 сентября 2020 года
Сегодня 03.09.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 15 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рыбы ♓. Процент освещенности Луны составляет 99%. Восход Луны в 20:09, а закат в 06:28.
Хронология лунных дней
- 15 лунный день c 19:57 02.09.2020 по 20:09 03.09.2020
- 16 лунный день c 20:09 03.09.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 3 сентября 2020
Луна в знаке зодиака Рыбы (−)
Луна в знаке Рыбы. влияние этого знака на себе в первую очередь испытает кожа головы. Из-за стрижки и мытья головы может появиться перхоть, если есть такая возможность стоит воздержаться от этих действий.
Химическое воздействие на волосы, завивка или окрашивание, могут негативно повлиять на волосы и даже повредить их, так же это может привести к сечению кончиков, а сами кудри быстро распрямятся.
Посетить парикмахера стоит обладателям тонких и поврежденных волос, сегодня им стоит провести оздоровительные и общеукрепляющие процедуры.
15 лунный день (−)
3 сентября 2020 года в 12:00 - 15 лунный день. неприятности в плане здоровья сегодня могут быть спровоцированы именно стрижкой в этот день.
Чтобы замаскироваться, стать "невидимым" для забот и неприятностей стоит покраситься в темный цвет.
Для настройки на прием позитивной и теплой энергии стоит избавиться от кудрей и отдать предпочтение прямым вытянутым волосам.
Именно сегодняшний день позволит Вам исполнить Ваши потаенные желания и мечты, сегодня слово превращается в дело. Космос подарит Вам энергию действия, активности. Сегодня стоит обратить внимание на свои достоинства и недостатки, особенно на недостатки, именно они могут завладеть вами в этот день и подпортить Вашу репутацию. Стоит правильно и рационально обойтись с Вашими волосами, уделите им внимание чтобы они помогли Вам сохранить лицо в этот трудный день.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (+)
День недели - четверг, поможет укрепить ваш авторитет, повысит самооценку и веру в собственные силы.
Характеристики Луны на 4 сентября 2020 года
Сегодня 04.09.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 16 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен ♈. Процент освещенности Луны составляет 96%. Восход Луны в 20:20, а закат в 07:41.
Хронология лунных дней
- 16 лунный день c 20:09 03.09.2020 по 20:20 04.09.2020
- 17 лунный день c 20:20 04.09.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 4 сентября 2020
Луна в знаке зодиака Овен (−)
Луна в знаке Овен. общее состояние волос не изменится под влиянием этого знака. Стрижку стоит отложить, она может негативно сказаться на состоянии волос и их внешнем виде, волосы могут начать выпадать, кончики станут секущимися.
Удачно пройдет окрашивание, общеукрепляющие процедуры для волос, тонирование. Пользу принесет массаж головы, приток крови к корням волос ускорит их рост и улучшит общее состояние.
Укладку стоит проводить с помощью косметики содержащей коллаген или воск.
16 лунный день (−)
4 сентября 2020 года в 12:00 - 16 лунный день. для сбережения собственного здоровья сегодня стоит отказаться от стрижки. они могут негативно повлиять на кровеносную и эндокринную систему.
Для достижения внутренней гармонии и спокойствия можно покрасить волосы в темный тон натуральными растительными красителями.
Чтобы получить из космоса как можно больше энергии природы стоит заплести волосы в высокий пучок.
День не отличается особой активностью поэтому стоит посвятить его спокойному и размеренному времяпрепровождению. Космос в 16 лунные сутки излучает энергию равномерно и позитивно, однако если в предыдущие дни Вы были не активны, то сегодня Вас может поглотить самоедство и терзания, избавиться от этих негативных эмоций вам может помочь медитация и духовные книги.
Влияние дня недели (−)
День недели - пятница, не рекомендуется, не стоит посещать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день биохимические процессы в организме замедленны, и после пятничной стрижки волосы будут плохо расти.
Характеристики Луны на 5 сентября 2020 года
Сегодня 05.09.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 17 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен ♈. Процент освещенности Луны составляет 91%. Восход Луны в 20:31, а закат в 08:52.
Хронология лунных дней
- 17 лунный день c 20:20 04.09.2020 по 20:31 05.09.2020
- 18 лунный день c 20:31 05.09.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 5 сентября 2020
Луна в знаке зодиака Овен (−)
Луна в знаке Овен. общее состояние волос не изменится под влиянием этого знака. Стрижку стоит отложить, она может негативно сказаться на состоянии волос и их внешнем виде, волосы могут начать выпадать, кончики станут секущимися.
Удачно пройдет окрашивание, общеукрепляющие процедуры для волос, тонирование. Пользу принесет массаж головы, приток крови к корням волос ускорит их рост и улучшит общее состояние.
Укладку стоит проводить с помощью косметики содержащей коллаген или воск.
17 лунный день (−)
5 сентября 2020 года в 12:00 - 17 лунный день. если в скором времени Вы планируете кардинальные изменения в жизни то стрижка поможет осуществить задуманное, в противном случае от новой стрижки стоит отказаться.
Для увеличения своей значимости среди коллег и родственников, да и просто для улучшения взаимопонимания с окружающими стоит окрасить волосы в светлый или рыжий цвет натуральными красителями.
В свою прическу стоит вплести яркую ленту желто-красных оттенков чтобы привлечь к себе мощную энергию солнца.
Сегодня у Вас может проснуться желание перевернуть все "с ног на голову", захочется всего нового. Сегодня вы будете размышлять как добиться этих изменений. День прекрасно подходит для получения новой информации, обучения или повышения квалификации.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (+)
День недели - суббота, стрижка помогает избавиться от одиночества, недовольства собой, повышает самооценку. Также считается, что она помогает снять часть проблем, возникших по вине окружающих.
Характеристики Луны на 6 сентября 2020 года
Сегодня 06.09.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 18 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Телец ♉. Процент освещенности Луны составляет 85%. Восход Луны в 20:43, а закат в 10:04.
Хронология лунных дней
- 18 лунный день c 20:31 05.09.2020 по 20:43 06.09.2020
- 19 лунный день c 20:43 06.09.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 6 сентября 2020
Луна в знаке зодиака Телец (+)
Луна в знаке Телец. общее состояние волос под влиянием этого знака значительно улучшится. Не стоит откладывать стрижку намеченную на сегодня, новая прическа помимо новых положительных эмоций придаст волосам сил и энергии, их внешний вид кардинально изменится в лучшую сторону.
Для достижения наилучшего эффекта от оздоровительных процедур для волос не обязательно посещать салон, домашняя маска из натуральных компонентов будет не хуже, а возможно и лучше.
Телец положительно влияет на работу с волосами: закрашивание седины будет успешным, так же укрепление волос, осветление, выщипывание бровей.
18 лунный день (±)
6 сентября 2020 года в 12:00 - 18 лунный день. стрижка сегодня поможет усилить Вашу харизму, придаст сил и здоровья. Особенно она повлияет на легкие. Сегодня луна убывает и если вы хотите сохранить прическу дольше стоит подстричься.
Краситься стоит в цвет, который у вас был в самый успешный период вашей жизни, в период, который вы хотели бы вернуть.
В прическе стоит сделать акцент на челке, это привлечет энергию ветра.
Сегодня день в который вы сможете увидеть или почувствовать то что произойдет в ближайшее будущее. Сегодня стоит собрать волю в кулак, совершать только взвешенные и правильные поступки, не поддаваться эмоциям, особенно негативным. Позаботьтесь о волосах постарайтесь порадовать их сегодня. И возможно в недалеком будущем вас ждет приятное удивление.
Влияние дня недели (−)
День недели - воскресенье, строго запрещается! В этот день ваша связь с личным эгрегором (ангелом-хранителем) максимально крепка. Если в этот день что-то менять в организме, а тем более отрезать какую-то часть, то можно нарушить связь с космосом. Кстати, эти рекомендации в полной мере относятся не только к волосам, но и к ногтям.