Отменили 4 пляжные электрички через станцию Бердск

С 5 сентября 2020 года перестают ходить электропоезда южного направления, следовавшие до Искитима.

Пляжные электрички отменили в Новосибирской области

«Экспресс-пригород» отменил четыре сезонные электрички, запущенные в июле по заказу регионального Минтранса. Поезда, на которых можно было доехать из Новосибирска до пляжей Обского моря, в том числе в Бердске, курсировали по субботам и воскресеньям.

Как сообщили в пресс-службе компании, с 5 сентября 2020 года перестают ходить электропоезда южного направления:

№6653 Новосибирск — Искитим, отправление в 11:00, прибытие в 12:25;



№6655 Новосибирск — Искитим, отправление в 13:02, прибытие в 14:28;№6654 Искитим — Новосибирск, отправление в 14:06, прибытие в 15:35;№6656 Искитим — Новосибирск, отправление в 15:46, прибытие в 17:13.

Пассажирам напомнили, что в вагонах и здании вокзалов необходимо соблюдать масочный режим.