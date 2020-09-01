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Отменили 4 пляжные электрички через станцию Бердск

20:31 01.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С 5 сентября 2020 года перестают ходить электропоезда южного направления, следовавшие до Искитима.

Отменили 4 пляжные электрички через станцию Бердск
Пляжные электрички отменили в Новосибирской области

«Экспресс-пригород» отменил четыре сезонные электрички, запущенные в июле по заказу регионального Минтранса. Поезда, на которых можно было доехать из Новосибирска до пляжей Обского моря, в том числе в Бердске, курсировали по субботам и воскресеньям.

Как сообщили в пресс-службе компании, с 5 сентября 2020 года перестают ходить электропоезда южного направления:

№6653 Новосибирск — Искитим, отправление в 11:00, прибытие в 12:25;

№6655 Новосибирск — Искитим, отправление в 13:02, прибытие в 14:28;
№6654 Искитим — Новосибирск, отправление в 14:06, прибытие в 15:35;
№6656 Искитим — Новосибирск, отправление в 15:46, прибытие в 17:13.

Пассажирам напомнили, что в вагонах и здании вокзалов необходимо соблюдать масочный режим.

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