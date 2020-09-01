Без происшествий прошло 1 сентября в школах Бердска. Контролировал сам начальник полиции

В этом году на одну школу в Бердске стало больше - открылась нова в микрорайоне Южном. У каждой школы дежурили полицейские, в том числе на пешеходных переходах вблизи учебных заведений.

Начальник бердской полиции Владимир Соколов (на фото слева) и руководитель службы участковых Сергей Миганов возле школы №1

На территории Новосибирской области сотрудниками полиции в День знаний обеспечены правопорядок и безопасность на праздничных мероприятиях. Об этом вечером во вторник сообщили в региональном управлении МВД.

Более чем в 980 школах региона учащиеся приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню знаний. В том числе в 15 школах Бердска. Напомним, что 1 сентября 2020 года открылась новая школа на 1100 мест в микрорайоне Южном. Пока она является филиалом лицея №6.

В целях обеспечения безопасности граждан было задействовано более тысячи сотрудников полиции, в том числе инспекторы по делам несовершеннолетних, специалисты-кинологи и инспекторы ГИБДД. Также к охране правопорядка привлекались военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, добровольных народных дружин и общественных формирований правоохранительной направленности.

В Бердске у каждой школы дежурили полицейские, в том числе на пешеходных переходах вблизи учебных заведений. Контролировал работу подчиненных лично начальник бердского отдела МВД полковник Владимир Соколов.

Нарушений общественного порядка не допущено.