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Деньги вместо "натуры": Отказаться от соцпакета до 1 октября 2020 могут жители Бердска

22:11 01.09.2020 Фото: Nso.ru
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Замена мер социальной поддержки денежными выплатами или возобновление предоставления мер социальной поддержки осуществляется на основании заявлений.

Деньги вместо натуры: Отказаться от соцпакета до 1 октября 2020 могут жители Бердска
Заявления об отказе от «соцпакета» принимаются до 1 октября

Министерство труда и социального развития Новосибирской области напоминает о сроках подачи заявлений о замене денежными выплатами отдельных мер социальной поддержки, предоставляемых в натуральном виде.

В соответствии со статьей 9 Закона Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области» отдельные категории граждан из числа региональных льготников (реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, труженики тыла, ветераны труда, ветераны труда Новосибирской области, лица, удостоенные почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации) вправе подать заявление в центры социальной поддержки населения о замене денежными выплатами отдельных мер социальной поддержки.

Граждане, относящиеся к любой из указанных выше категорий, имеют право на замену деньгами меры социальной поддержки по проезду железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а жертвы политических репрессий, труженики тыла и лица, удостоенные почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации, кроме того, на замену меры социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами.

Замена мер социальной поддержки денежными выплатами или возобновление предоставления мер социальной поддержки осуществляется на основании заявлений граждан, поданных в центры социальной поддержки населения до 1 октября текущего года, и производится с 1 января года, следующего за годом подачи заявления.

В случае, если гражданин сохраняет в силе ранее принятое решение, повторное обращение на очередной год не требуется.

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