Пытали и насиловали 450 задержанных на акциях протеста в Белоруссии, заявили эксперты ООН

Местонахождение и состояние здоровья по крайней мере шести человек неизвестны их родственникам, говорится в распространенном в Женеве пресс-релизе.

Эксперты ООН заявили, что им известно о 450 случаях пыток в Белоруссии

Эксперты ООН в области прав человека утверждают, что им известно о 450 случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в Белоруссии участниками протестов, вызванных итогами состоявшихся 9 августа президентских выборов. Об этом говорится в распространенном во вторник в Женеве пресс-релизе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в котором содержится ссылка на заявление, подписанное 13 экспертами.

"Эксперты заявили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после спорных президентских выборов 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам", - указывает УВКПЧ. Ведомство подчеркивает, что "большинство людей, пропавших без вести, были найдены, но вызывает тревогу тот факт, что местонахождение и состояние здоровья по крайней мере шести человек, как сообщается, неизвестны их родственникам". Отмечается также, что имеются сведения о "насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие".

В этой связи авторы заявления призвали белорусские власти "немедленно прекратить все нарушения прав человека и положить конец атмосфере безнаказанности". "Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания", - подчеркнули эксперты, призвав "привлечь виновных к ответственности и обеспечить компенсацию жертвам и их семьям".

Заявление подписали 13 экспертов, в том числе спецдокладчик ООН по вопросу о пытках Нильс Мельцер, а также его коллеги, занимающиеся защитой прав на свободу мнений - Ирэне Кхан, свободу собраний - Клеман Ньялетсосси Вуль, положением в области прав человека в Белоруссии - Анаис Марин, и члены двух рабочих групп ООН - по насильственным исчезновениям и по произвольным задержаниям.