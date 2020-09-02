Что нужно сделать и от чего отказаться в сильное полнолуние 2 сентября 2020 года?

Водителям нужно проявить осторожность за рулем. Из-за прилива энергии и излишней самоуверенности в этот день увеличивается количество аварий.

Полнолуние придает человеку энергию, поэтому многим не спится, когда за окном полная луна

Фазы луны влияют на человека и его ритм жизни, поэтому нужно знать, что принесет полнолуние в первый месяц осени.

Полнолуние в сентябре 2020 года выпадает на 2 сентября. Считается, что полнолуние длится сутки.

Что нужно сделать в полнолуние?

Полнолуние придает человеку энергию, поэтому многим не спится, когда за окном полная луна.

Для того, чтобы напрасно не накапливать энергию, нужно заранее спланировать 2 сентября. День подойдет для генеральной уборки дома и в саду, интенсивной тренировки.

Прислушивайтесь к своему организму, возможны обострения заболеваний.

Водителям нужно проявить осторожность за рулем. Из-за прилива энергии и излишней самоуверенности в этот день увеличивается количество аварий, по данным ученых США из Университета Принстона.

От чего нужно отказаться?

Откажитесь от покупки дорогостоящих вещей, вы можете сделать это необдумав, поддавшись эмоциям.

Также не провоцируйте ссоры с близкими и будьте более терпимы. Разрешать конфликты, которые возникли в полнолуние, затем становится в разы сложнее.

Если вы давно хотели поговорить с начальником о повышении зарплаты, то 2 сентября — не подходящий момент. Отложите вопрос на пару дней.

Источник: news.noteru.com