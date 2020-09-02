Не заметил? Что будет, если вы не остановитесь на требование сотрудника ГИБДД

Водители, не остановившиеся по требованию инспекторов ГИБДД и уехавшие с места досмотра совершают грубое нарушение закона. Как правило, за ними устраивают погоню. Но некоторые водители совершают нарушение по ошибке. Ждет ли их прощение, рассказывают эксперты Ассоциации юристов России (АЮР).

Если вы не выполнили законное требование сотрудника ДПС, то будете подвергнуты административному наказанию

Адвокт Карен Погосов:

Необходимо отметить, что у сотрудника ДПС должно быть законное основание для проверки автомобиля. Основанием для остановки может быть подозрение на его техническую неисправность, данные о том, что водитель или его пассажиры причастны к преступлению (незаконным действиям), розыск автомобиля, схожего по марке, модели, цвету и т.д.

Согласно пункту 6.11 ПДД РФ автоинспектор может остановить машину с помощью жезла, рукой, а также с помощью специального диска с красным световозвращателем или с помощью громкоговорящего устройства, специальных световых или звуковых сигналов.

В случае, если вы не выполнили законное требование сотрудника ДПС, то будете подвергнуты административному наказанию.

Согласно статье 12.25 КоАП РФ невыполнение законного требования сотрудника полиции, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства влечет наложение штрафа в размере от 500 до 800 рублей.

Чтобы взять с водителя штраф, сотруднику ГИБДД, согласно пункту 72 Административного регламента ДПС, придется либо передать информацию о нарушителе дежурному или другому наряду по рации, либо самостоятельно преследовать его.

Надеяться на то, что наряд на дороге поленится пускаться в погоню, не приходится. Дело в том, что водитель, не остановившийся на жест автоинспектора, вполне может оказаться преступником или автоугонщиком.

«С учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых применяются физическая сила», во время погони сотрудники полиции вправе блокировать автомобиль нарушителя с помощью различных приспособлений (вплоть до заслона из грузовиков на дороге) или даже применить табельное оружие (статья 12 «Закона о полиции»).

В случае если вы видите, что вас преследует автомобиль ДПС с включенными спецсигналами, лучше все-таки остановиться, так как нет причин игнорировать требование сотрудника ГИБДД об остановке. Тем более, если это произошло на стационарном посту ДПС.

Адвокат Асия Мухамедшина:

Если водитель уехал с места досмотра случайно и за ним погнались в погоню с мигалками, как за каким-нибудь нью-йоркским наркоторговцем, то паниковать не стоит и уж тем более нельзя бежать от сотрудников ГИБДД.

Чтобы защититься от обвинений в умышленном неповиновении полиции, каждый водитель кроме ПДД должен помнить следующие нормы Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ). В статье 1.5 КоАП РФ сказано: «неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица».

Согласно должностной инструкции «требование об остановке должно быть понятно всем участникам дорожного движения». Но бывают случаи, когда жест проигнорирован водителем не умышленно.

Наказание зависит от того, как поведет себя водитель во время погони.

Инспектор может доказать неповиновение видеозаписью. Такая запись ведется во время погони. Поэтому, если водитель увидит, что за ним едут с мигалками и сразу остановится, да еще под камеру вежливо объяснит, что он не заметил жезла, то он может и не получить никакого штрафа. Как правило, доказать, что водитель видел жест жезлом и уехал специально, невозможно. Инспектора проверят водителя более досконально, оценят его на предмет опьянения, попросят открыть багажник. При малейших сомнениях в адекватности его отправят на медосвидетельствование.

Но если водитель не остановился сразу после начала погони, а продолжает движение, не слышит сирены и команд из репродуктора, не видит сигналов проблесковыми маячками, то доказательство его намеренных действий налицо. Есть риск попасть под действие статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», где уже помимо штрафа от 500 до 1000 рублей предусмотрен арест на 15 суток. Решение инспектора можно обжаловать в судебном порядке.

У сотрудников ДПС есть право останавливать транспортные средства на стационарных постах ДПС для проверки документов. При остановке для проверки документов на основании пункта 2.4 ПДД попросите предъявить служебное удостоверение и перепишите «анкетные данные». Важно: выходить из машины совсем не обязательно, можно передать документы через приоткрытое окно.

Источник: АиФ