Даты родительских суббот на 2021 год

Родительские субботы в 2021 году выпадают на следующие даты:
- Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 8 марта 2021 года.
- Суббота 2-й седмицы Великого поста — 27 марта 2021 года.
- Суббота 3-й седмицы Великого поста — 3 апреля 2021 года.
- Суббота 4-й седмицы Великого поста — 10 апреля 2021 года.
- Поминовение усопших воинов — 9 мая 2021 года.
- Радоница — 11 мая 2021 года.
- Троицкая родительская суббота в 2021 году — 19 июня 2021 года.
- Димитриевская родительская суббота — 6 ноября 2021 года.