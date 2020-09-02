Как быстро похудеть на интервальном голодании 15/9

Во время пищевого окна можно кушать любую пищу в разном количестве, но не рекомендуется употреблять вредные продукты в последний прием пищи, так как тогда организму потребуется больше времени на ее переваривание.

Многие люди пытаются сбросить лишние килограммы, но не хотят сильно урезать свой ежедневный рацион

Многие люди пытаются сбросить лишние килограммы, но не хотят сильно урезать свой ежедневный рацион. Мало кто знает, можно ли похудеть на интервальном голодании 15/9 и как это происходит.

Что такое интервальное голодание 15/9

Интервальное голодание 15/9 – это отделение времени, которое отводится для употребления пищи, и часов, когда есть нельзя. В данном вариант интервального голодания разрешается кушать только 9 часов в сутки, а остальные 15 только пить воду или зеленый чай без сахара. Чтобы правильно придерживаться схеме, необходимо правильно распределить разрешенные часы для приема пищи.

Многие люди с легкостью обходятся без завтрака, поэтому первый прием пищи в день можно обозначить на 12 часов дня. Исходя из этого, последний прием пищи должен происходить не позже, чем в 9 вечера. До 12 часов дня и после 9 – можно пить только воду или зеленый чай без сахара. Все другие напитки во время голодания запрещены, так как их организм будет рассматривать, как прием пищи, и прекратит сжигание жира.

Рацион питания во время интервального голодания

Чтобы добиться максимального результата, необходимо придерживаться правильного питания во время пищевого окна (время, разрешенное для приема пищи). Это значит исключить из своего рациона выпечку, жаренные продукты, газировки и сахар. Также необходимо отказаться от продуктов повышенной жирности, например, бургеры или пицца. Таким образом, правильное питание улучшит обмен веществ, а интервальное голодание ускорит похудение.

Придерживаться правильного питания на интервальном голодании не обязательно. Часто данный вид похудения используют тогда, когда не хотят убирать из своего рациона вредные или жирные продукты. Во время пищевого окна можно кушать любую пищу в разном количестве, но не рекомендуется употреблять вредные продукты в последний прием пищи, так как тогда организму потребуется больше времени на ее переваривание. Время на переваривание пищи является значимым фрагментом в интервальном голодании, так как, чем его меньше, тем быстрее организм начнет сжигать жиры.

Как быстро уходят лишние килограммы на интервальном голодании

Количество сброшенных килограммов на интервальном голодании зависит от нескольких факторов. Сначала необходимо обратить внимание на первоначальный вес, с которого человек начинает интервальное голодание, так как, чем он выше, тем быстрее начнут уходить лишние килограммы. Также важным критерием является количество времени, которое человек уже уделили данному виду питания, так как систематическое голодание приводит к постепенному, но постоянному снижению веса.

Во время голодания происходит кетоз – это сжигание жира, путем использования его для запуска всех функций организма. Стоит отметить, что первые несколько дней все теряют пару килограмм, но это не жир, а лишняя жидкость в организме. После этого следует несколько дней остановки веса, так как килограммы уходят дольше, чем жидкость. В среднем, на интервальном голодании человек теряет 2-3 килограмма в неделю.

Источник: rsute.ru