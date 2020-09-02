02.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Красота / Общество

Как быстро похудеть на интервальном голодании 15/9

14:31 02.09.2020 Фото: pixnio.com
0

Во время пищевого окна можно кушать любую пищу в разном количестве, но не рекомендуется употреблять вредные продукты в последний прием пищи, так как тогда организму потребуется больше времени на ее переваривание.

Как быстро похудеть на интервальном голодании 15/9
Многие люди пытаются сбросить лишние килограммы, но не хотят сильно урезать свой ежедневный рацион

Многие люди пытаются сбросить лишние килограммы, но не хотят сильно урезать свой ежедневный рацион. Мало кто знает, можно ли похудеть на интервальном голодании 15/9 и как это происходит.
Что такое интервальное голодание 15/9

Интервальное голодание 15/9 – это отделение времени, которое отводится для употребления пищи, и часов, когда есть нельзя. В данном вариант интервального голодания разрешается кушать только 9 часов в сутки, а остальные 15 только пить воду или зеленый чай без сахара. Чтобы правильно придерживаться схеме, необходимо правильно распределить разрешенные часы для приема пищи.

Многие люди с легкостью обходятся без завтрака, поэтому первый прием пищи в день можно обозначить на 12 часов дня. Исходя из этого, последний прием пищи должен происходить не позже, чем в 9 вечера. До 12 часов дня и после 9 – можно пить только воду или зеленый чай без сахара. Все другие напитки во время голодания запрещены, так как их организм будет рассматривать, как прием пищи, и прекратит сжигание жира.

Рацион питания во время интервального голодания

Чтобы добиться максимального результата, необходимо придерживаться правильного питания во время пищевого окна (время, разрешенное для приема пищи). Это значит исключить из своего рациона выпечку, жаренные продукты, газировки и сахар. Также необходимо отказаться от продуктов повышенной жирности, например, бургеры или пицца. Таким образом, правильное питание улучшит обмен веществ, а интервальное голодание ускорит похудение.

Придерживаться правильного питания на интервальном голодании не обязательно. Часто данный вид похудения используют тогда, когда не хотят убирать из своего рациона вредные или жирные продукты. Во время пищевого окна можно кушать любую пищу в разном количестве, но не рекомендуется употреблять вредные продукты в последний прием пищи, так как тогда организму потребуется больше времени на ее переваривание. Время на переваривание пищи является значимым фрагментом в интервальном голодании, так как, чем его меньше, тем быстрее организм начнет сжигать жиры.

Как быстро уходят лишние килограммы на интервальном голодании

Количество сброшенных килограммов на интервальном голодании зависит от нескольких факторов. Сначала необходимо обратить внимание на первоначальный вес, с которого человек начинает интервальное голодание, так как, чем он выше, тем быстрее начнут уходить лишние килограммы. Также важным критерием является количество времени, которое человек уже уделили данному виду питания, так как систематическое голодание приводит к постепенному, но постоянному снижению веса.

Во время голодания происходит кетоз – это сжигание жира, путем использования его для запуска всех функций организма. Стоит отметить, что первые несколько дней все теряют пару килограмм, но это не жир, а лишняя жидкость в организме. После этого следует несколько дней остановки веса, так как килограммы уходят дольше, чем жидкость. В среднем, на интервальном голодании человек теряет 2-3 килограмма в неделю.

Источник: rsute.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Практикуете интервальное голодание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Все кармические испытания сентября 2020 года: Даты 4 опасных дней
15:03 02-09-2020
Все кармические испытания сентября 2020 года: Даты 4 опасных дней
Три автомобиля-долгожителя с более чем 100-летней историей
15:01 02-09-2020
Три автомобиля-долгожителя с более чем 100-летней историей
Покажут видеозаявление Путина на сессии Генассамблеи ООН
14:56 02-09-2020
Покажут видеозаявление Путина на сессии Генассамблеи ООН
Открыл санатории и разрешил спортивные соревнования губернатор Травников
14:53 02-09-2020
Открыл санатории и разрешил спортивные соревнования губернатор Травников
Даты родительских суббот на 2021 год
14:49 02-09-2020
Даты родительских суббот на 2021 год
Миграция холода: аномально низкие температуры идут в Сибирь 3 сентября 2020
14:49 02-09-2020
Миграция холода: аномально низкие температуры идут в Сибирь 3 сентября 2020
Сдает шикарную квартиру за 6,4 млн рублей в месяц богач в Москве
14:45 02-09-2020
Сдает шикарную квартиру за 6,4 млн рублей в месяц богач в Москве
155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала откровенное фото без одежды
14:38 02-09-2020
155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала откровенное фото без одежды
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 20
14:32 02-09-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Как быстро похудеть на интервальном голодании 15/9
14:31 02-09-2020
Как быстро похудеть на интервальном голодании 15/9