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Красота / Общество

Русская Ким Кардашьян бесстыдно показала огромные ягодицы в коралловом бикини

10:51 02.09.2020 Фото: https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/?hl=ru
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Многие восхищаются фигурой модели с нестандартными формами - при низком росте она весит более 70 килограмм и совершенно не стесняется этого.

Русская Ким Кардашьян бесстыдно показала огромные ягодицы в коралловом бикини
В этот раз пышнотелая модель похвасталась солнечным фото из отдыха

Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, восхитила солнечным фото на яхте

В этот раз пышнотелая модель похвасталась солнечным фото из отдыха. Как известно, яркие кадры знаменитости постоянно появляются на фан-аккаунтах. Многие восхищаются фигурой модели с нестандартными формами - при низком росте она весит более 70 килограмм и совершенно не стесняется этого.
Более того, девушка старается подчеркивать именно свою грудь и ягодицы, ведь считает, что выглядит замечательно и не собирается худеть. По этой причине модель даже прекратила сотрудничать с несколькими магазинами, которые тредовали, чтобы Квитко сбросила лишний вес.

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Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)

Сейчас она рекламирует белье, купальники и модные пижамы, однако фанатам это нравится и сотни комментариев под постом звезды - тому подтверждение. В этот раз Анастасия блеснула достоинствами в кораловом бикини, смело посветив ягодицами, намеренно повернувшись к объективу спиной.

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Life is beautiful👑 enjoying my @BangEnergy Follow the inventor @BangEnergy.CEO 😎 #EnergyDrink #BangEnergy

Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)

Источник: gamebet.politeka.net

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