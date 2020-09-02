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Деньги тают: инфляция разогналась из-за снятия "коронавирусных" ограничений в России

11:15 02.09.2020 Фото: pixabay.com
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Основным фактором, который окажет сдерживающее влияние на инфляцию в начале осени, будет сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.

Деньги тают: инфляция разогналась из за снятия коронавирусных ограничений в России
Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в сентябре

Эксперты прогнозируют годовую инфляцию в России в сентябре на уровне 3,6%, к концу года она ускорится до 3,7%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
По данным Росстата, в мае годовая инфляция замедлилась до 3% с апрельских 3,1%, однако постепенное снятие "коронавирусных" ограничений разогнало ее в июне до 3,2%, а в июле показатель ускорился до 3,4%. Согласно опросу экспертов в начале августа, в прошлом месяце инфляция могла составить 3,4%, к концу года они ждали ее на уровне 3,8%.
Банк России в июле обновил прогноз по инфляции: на конец текущего года регулятор ожидает инфляцию в 3,7-4,2%, а в конце следующего года она будет находиться в диапазоне 3,5-4%.

Из чего сделана инфляция
Большинство аналитиков не ждет в сентябре заметных колебаний цен по сравнению с августом - некоторые даже допускают дефляцию, при этом из-за низких значений прошлого года инфляция в сентябре, по разным оценкам, будет находиться в диапазоне 3,4-3,8%. Основным фактором, который окажет сдерживающее влияние на инфляцию в начале осени, будет сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.
Самые скромные ожидания у начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева, который ждет в сентябре в месячном выражении дефляции, а в годовом роста цен лишь на 3,4%. "Август и сентябрь традиционно являются дефляционными месяцами. Недавнее ослабление рубля едва ли было способно вызвать увеличение инфляционных ожиданий, поэтому ничего не мешает проявиться дефляции и в сентябре", - уверен он. Ожидает дефляции в сентябре за счет снижения стоимости плодоовощной продукции и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин указывает, что в случае спокойной эпидемиологической обстановки и отсутствия новых ограничительных мер годовая инфляция в сентябре не превысит 3,5%, в первую очередь, за счет пониженных цен на плодоовощную продукцию.
Годовая инфляция в сентябре окажется вблизи 3,5%, соглашается макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. "Постепенное повышение годовых темпов роста цен - результат прежде всего низкой базы пошлого года. В динамике месяц к месяцу с исключением сезонности не заметно пока что какого-либо заметного ускорения: курс рубля ослаб незначительно, тогда как экономическая активность все еще остается сдержанной, несмотря на постепенное восстановление", - говорит он.
А вот главный экономист "ВТБ Капитала" по России и СНГ Александр Исаков ждет в сентябре инфляцию в 3,8% из-за затухания давления на цены со стороны внутреннего предложения свежих овощей и фруктов, реализации отложенных повышений цен на ЖКУ в отдельных регионах, а также подстройки цен к постепенному восстановлению спроса.
В то же время, большинство аналитиков сходятся во мнении, что к концу года инфляция не сможет достичь целевого уровня в 4%. "Несмотря на волатильность валютного курса в последние недели, инфляционные процессы в экономике останутся под давлением на фоне снижения потребительского спроса, в результате чего ждем по итогам года уровень инфляции ниже таргета ЦБ", - подытожил аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

Прогнозы аналитиков

Прогнозы аналитиков по годовой инфляции в сентябре и декабре текущего года представлены ниже (в Деньги тают: инфляция разогналась из за снятия коронавирусных ограничений в России :
АКРА - 3,7-3,8 / 3,8-4,2
Альфа-банк - 3,6 / 3,6
БКС - 3,6 / 3,7-3,8
"ВТБ Капитал" - 3,8 / 3,7-4
"Зенит" - 3,4 / 3,5-3,8
НКР - 3,5 / 3,5-3,7
НРА - 3,5 / 4-4,2
Промсвязьбанк - 3,5 / 3,7
Райффайзенбанк - 3,5 / 3,7
"Эксперт РА" - 3,5 / 3,5

Источник: РИА Новости

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