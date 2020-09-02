02.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Страшные последствия орального секса назвали ученые

14:18 02.09.2020 Фото: pikist.com
0

Ученые заявили, что даже небольшое количество бактерий может начать описанный процесс "колонизации", предполагая, что одного лишь орального секса может быть достаточно.

Страшные последствия орального секса назвали ученые
Исследование показало, что бактерии, которые обычно встречаются во рту, способствуют заболеванию десен, связаны с неприятной инфекцией
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Страшные последствия орального секса назвали ученые

Страшные последствия орального секса назвали ученыеТакая сладкая парочка: Максим Галкин выложил новое фото с молодой красоткойЕщё 174 новостей

Бактериальный вагиноз вызывает симптомы только у половины женщин.

Оральный секс может вызвать бактериальный вагиноз, потому что микробы во рту могут разрушить те, которые естественным образом встречаются во влагалище, сообщает Главред.

Исследование показало, что бактерии, которые обычно встречаются во рту, способствуют заболеванию десен, связаны с неприятной инфекцией.

Бактериальный вагиноз вызывает симптомы только у половины женщин, которые им болеют, но те, у кого есть симптомы, жалуются на "рыбный" запах и необычные выделения.

Ученые говорят, что у женщины может быть больше шансов заболеть вагинозом, если она получит незащищенный оральный секс.

Было обнаружено, что бактерии во рту "поддерживают" рост вагинальных бактерий, вызывающих заболевание, и эти две бактерии образуют "взаимовыгодные отношения", говорят исследователи.

Мало что было известно о том, как бактерии из других частей тела способствовали возникновению инфекции, и теперь ученые говорят, что необходимо провести исследования, чтобы выяснить, могут ли микробы полового члена или ануса вызвать ее.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели исследование и изучали, как два типа бактерий взаимодействуют у мышей и образцов мазков из влагалища человека.

Бактерии ротовой полости, называемые fusobacterium nucleatum, обычно не причиняют никакого вреда, но могут способствовать развитию гингивита, также известного как заболевание десен.

А вагинальные бактерии Gardnerella vaginalis, как уже известно, вызывают бактериальный вагиноз, когда нарушается обычный баланс влагалища.

Исследователи обнаружили, что когда две бактерии объединяются, они, по сути, работают вместе, вызывая неприятную инфекцию.

Было обнаружено, что F. nucleatum увеличивает специфический тип активности фермента во влагалище, называемый активностью сиалидазы, который обеспечивает топливо для роста G. vaginalis.

Исследователи заявили, что сочетание этих двух факторов и привело к "колонизации".

Они предполагает, что эффект достигается за счет прямого контакта между ртом и влагалищем, что позволяет бактериям перемещаться от одного к другому в слюне.

Доктор Льюис, работающая в гинекологическом отделении, и ее коллеги сказали, что открытие добавило еще одно измерение к их пониманию БВ. Ранее, по их словам, считалось, что это вызвано отсутствием полезных бактерий, называемых лактобациллами.

Ученые заявили, что даже небольшое количество бактерий может начать описанный процесс "колонизации", предполагая, что одного лишь орального секса может быть достаточно.

БВ - очень распространенная инфекция, которая в какой-то момент поражает около трети женщин. Обычно это безвредно и может быть решено с помощью антибиотиков, но у некоторых женщин это может быть повторяющейся проблемой и требовать более длительного лечения.

Небольшой риск выкидыша или осложнений может возникнуть в результате развития БВ во время беременности, но он "не вызывает проблем в большинстве беременностей".

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В отношениях нужно попробовать все, как считаете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Все кармические испытания сентября 2020 года: Даты 4 опасных дней
15:03 02-09-2020
Все кармические испытания сентября 2020 года: Даты 4 опасных дней
Три автомобиля-долгожителя с более чем 100-летней историей
15:01 02-09-2020
Три автомобиля-долгожителя с более чем 100-летней историей
Покажут видеозаявление Путина на сессии Генассамблеи ООН
14:56 02-09-2020
Покажут видеозаявление Путина на сессии Генассамблеи ООН
Открыл санатории и разрешил спортивные соревнования губернатор Травников
14:53 02-09-2020
Открыл санатории и разрешил спортивные соревнования губернатор Травников
Даты родительских суббот на 2021 год
14:49 02-09-2020
Даты родительских суббот на 2021 год
Миграция холода: аномально низкие температуры идут в Сибирь 3 сентября 2020
14:49 02-09-2020
Миграция холода: аномально низкие температуры идут в Сибирь 3 сентября 2020
Сдает шикарную квартиру за 6,4 млн рублей в месяц богач в Москве
14:45 02-09-2020
Сдает шикарную квартиру за 6,4 млн рублей в месяц богач в Москве
155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала откровенное фото без одежды
14:38 02-09-2020
155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала откровенное фото без одежды
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 20
14:32 02-09-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Как быстро похудеть на интервальном голодании 15/9
14:31 02-09-2020
Как быстро похудеть на интервальном голодании 15/9