Страшные последствия орального секса назвали ученые

Ученые заявили, что даже небольшое количество бактерий может начать описанный процесс "колонизации", предполагая, что одного лишь орального секса может быть достаточно.

Исследование показало, что бактерии, которые обычно встречаются во рту, способствуют заболеванию десен, связаны с неприятной инфекцией

Бактериальный вагиноз вызывает симптомы только у половины женщин.

Оральный секс может вызвать бактериальный вагиноз, потому что микробы во рту могут разрушить те, которые естественным образом встречаются во влагалище, сообщает Главред.

Исследование показало, что бактерии, которые обычно встречаются во рту, способствуют заболеванию десен, связаны с неприятной инфекцией.

Бактериальный вагиноз вызывает симптомы только у половины женщин, которые им болеют, но те, у кого есть симптомы, жалуются на "рыбный" запах и необычные выделения.

Ученые говорят, что у женщины может быть больше шансов заболеть вагинозом, если она получит незащищенный оральный секс.

Было обнаружено, что бактерии во рту "поддерживают" рост вагинальных бактерий, вызывающих заболевание, и эти две бактерии образуют "взаимовыгодные отношения", говорят исследователи.

Мало что было известно о том, как бактерии из других частей тела способствовали возникновению инфекции, и теперь ученые говорят, что необходимо провести исследования, чтобы выяснить, могут ли микробы полового члена или ануса вызвать ее.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели исследование и изучали, как два типа бактерий взаимодействуют у мышей и образцов мазков из влагалища человека.

Бактерии ротовой полости, называемые fusobacterium nucleatum, обычно не причиняют никакого вреда, но могут способствовать развитию гингивита, также известного как заболевание десен.

А вагинальные бактерии Gardnerella vaginalis, как уже известно, вызывают бактериальный вагиноз, когда нарушается обычный баланс влагалища.

Исследователи обнаружили, что когда две бактерии объединяются, они, по сути, работают вместе, вызывая неприятную инфекцию.

Было обнаружено, что F. nucleatum увеличивает специфический тип активности фермента во влагалище, называемый активностью сиалидазы, который обеспечивает топливо для роста G. vaginalis.

Исследователи заявили, что сочетание этих двух факторов и привело к "колонизации".

Они предполагает, что эффект достигается за счет прямого контакта между ртом и влагалищем, что позволяет бактериям перемещаться от одного к другому в слюне.

Доктор Льюис, работающая в гинекологическом отделении, и ее коллеги сказали, что открытие добавило еще одно измерение к их пониманию БВ. Ранее, по их словам, считалось, что это вызвано отсутствием полезных бактерий, называемых лактобациллами.

Ученые заявили, что даже небольшое количество бактерий может начать описанный процесс "колонизации", предполагая, что одного лишь орального секса может быть достаточно.

БВ - очень распространенная инфекция, которая в какой-то момент поражает около трети женщин. Обычно это безвредно и может быть решено с помощью антибиотиков, но у некоторых женщин это может быть повторяющейся проблемой и требовать более длительного лечения.

Небольшой риск выкидыша или осложнений может возникнуть в результате развития БВ во время беременности, но он "не вызывает проблем в большинстве беременностей".