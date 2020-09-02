Покупать квартиру в "Капитал Инвест" очень выгодно, ведь вместе с уютным гнездышком вы приобретаете удобство ее расположения. Детские сады, школы для ваших детей.

«КапиталИнвест» - квартиры мечты

Квартира от "Капитал Инвест" - это огромная инфраструктура в шаговой доступности!

Покупать квартиру в "Капитал Инвест" очень выгодно, ведь вместе с уютным гнездышком вы приобретаете удобство ее расположения. Детские сады, школы для ваших детей. Медицинские учреждения, магазины и удобная транспортная развязка, все под рукой. В шаговой доступности спортивные сооружения и культурные учреждения. А так же удобнейшая транспортная развязка, позволяющая уехать практически в любую точку города и за его пределы.

Все подробности по телефону: 214-53-15, 8-913-912-53-15

Наш адрес: г. Бердск, ул. Лесная, 38 (офис 3)

Кредит ( ПАО ВТБ 54)

Проектная декларация на сайте: https://ленина124.рф

Застройщик ООО «КапиталИнвест».

Источник: Раздел ООО "КапиталИнвест" на сайте Весь Бердск