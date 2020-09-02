Доктор рассказал, как отличить симптомы гриппа от коронавируса

Но самым важным показателем при постановке диагноза всё-таки является лабораторный тест на коронавирус, подчеркнул врач.

Учимся отличать грипп от короновируса

Опытный врач может отличить коронавирус от сезонного гриппа. При этом у этих заболеваний есть много схожих симптомов, поэтому главным показателем будет тест на COVID-19, считает вирусолог Анатолий Альтштейн.

Анатолий Альтштейн, вирусолог: «Вот при коронавирусной инфекции нередко, в высоком довольно проценте случаев, запахи перестают ощущаться, вкус перестает ощущаться. Но много сходных симптомов, поэтому тут нужно с осторожностью».

Альтштейн отметил, что рентгенологи могут определить заболевание по изменениям в легких пациента, однако и это не дает 100-процентной гарантии.

Анатолий Альтштейн: «В общем, отличить можно и спутать тоже можно».

Самым важным показателем при постановке диагноза является лабораторный тест на коронавирус, подчеркнул врач.

В России за прошедшие сутки выявили 4 729 случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев COVID-19 за все время достигло 1 000 048.

Кроме того, в стране готовятся к сезонной эпидемии гриппа. Вакцину от него в России производят уже давно, каждый раз учитывают новые штаммы. Прогноз по ним делает Всемирная организация здравоохранения. В этом году ситуация сложнее, поскольку человечеству угрожают сразу три новых типа вируса. Их образцы уже есть в российских лабораториях.

Теперь вы сумеете отличать сезонный грипп от короновируса.