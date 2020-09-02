02.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Доктор рассказал, как отличить симптомы гриппа от коронавируса

08:30 02.09.2020 Фото: wikimedia.org
1

Но самым важным показателем при постановке диагноза всё-таки является лабораторный тест на коронавирус, подчеркнул врач.

Доктор рассказал, как отличить симптомы гриппа от коронавируса
Учимся отличать грипп от короновируса

Опытный врач может отличить коронавирус от сезонного гриппа. При этом у этих заболеваний есть много схожих симптомов, поэтому главным показателем будет тест на COVID-19, считает вирусолог Анатолий Альтштейн.

Анатолий Альтштейн, вирусолог: «Вот при коронавирусной инфекции нередко, в высоком довольно проценте случаев, запахи перестают ощущаться, вкус перестает ощущаться. Но много сходных симптомов, поэтому тут нужно с осторожностью».

Альтштейн отметил, что рентгенологи могут определить заболевание по изменениям в легких пациента, однако и это не дает 100-процентной гарантии.

Анатолий Альтштейн: «В общем, отличить можно и спутать тоже можно».

Самым важным показателем при постановке диагноза является лабораторный тест на коронавирус, подчеркнул врач.

В России за прошедшие сутки выявили 4 729 случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев COVID-19 за все время достигло 1 000 048.

Кроме того, в стране готовятся к сезонной эпидемии гриппа. Вакцину от него в России производят уже давно, каждый раз учитывают новые штаммы. Прогноз по ним делает Всемирная организация здравоохранения. В этом году ситуация сложнее, поскольку человечеству угрожают сразу три новых типа вируса. Их образцы уже есть в российских лабораториях.
Теперь вы сумеете отличать сезонный грипп от короновируса.

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вдруг эта информация вам поможет? Предупреждён - значит вооружён!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

США пригрозили России новыми санкциями в случае помощи Беларуси
09:15 02-09-2020
США пригрозили России новыми санкциями в случае помощи Беларуси
2 сентября - Мужской праздник. Как нужно отмечать Самойлов день?
09:13 02-09-2020
2 сентября - Мужской праздник. Как нужно отмечать Самойлов день?
Самые красивые мужчины по знаку зодиака. На кого оглядываются девушки?
09:04 02-09-2020
Самые красивые мужчины по знаку зодиака. На кого оглядываются девушки?
Светлана Тихановская высказала своё мнение о статусе Крыма
09:00 02-09-2020
Светлана Тихановская высказала своё мнение о статусе Крыма
Умерла актриса Ирина Печерникова
08:55 02-09-2020
Умерла актриса Ирина Печерникова
Актёр Стас Садальский намекнул: Николай - сын Лукашенко будет учиться в Москве
08:45 02-09-2020
Актёр Стас Садальский намекнул: Николай - сын Лукашенко будет учиться в Москве
Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай 98
08:43 02-09-2020
Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай
Квартира от "Капитал Инвест" - это огромная инфраструктура в шаговой доступности
08:37 02-09-2020
Квартира от
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить? 3885
08:36 02-09-2020
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?
Доктор рассказал, как отличить симптомы гриппа от коронавируса
08:30 02-09-2020
Доктор рассказал, как отличить симптомы гриппа от коронавируса