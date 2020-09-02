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Актёр Стас Садальский намекнул: Николай - сын Лукашенко будет учиться в Москве

08:45 02.09.2020 Фото: Инстаграм Садальского
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Опираясь на свои источники, Садальский решил, что сына президента Белоруссии Александра Лукашенко зачислили в одну из московских школ.

Актёр Стас Садальский намекнул: Николай сын Лукашенко будет учиться в Москве
Неужели правда: сын Лукашенко будет учиться в Москве?

Сын президента Белоруссии Николай Лукашенко решил продолжить обучение в Москве, его якобы зачислили в одну из престижных школ столицы. Об этом написал актер Станислав Садальский в своем Instagram.

Садальский написал в посте, что московские школы "круче минских". Артист сослался на инсайдеров.

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🍁Всё-таки московские школы, круче минских! Коленька Лукашенко решил продолжить обучение в Москве. С сегодняшнего дня, сообщил инсайдер, он зачислен в одну из престижных школ в столице... Кстати и я его понимаю #садальский #деньзнаний #1сентября #школа #лукашенко

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Ранее в Сети писали, что Николай Лукашенко перешел в десятый класс лицея Белорусского государственного университета (БГУ). Там же учатся внучки президента республики, Дарья и Анастасия Лукашенко, сообщили СМИ.

Источник: Инстаграм

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Интересный поворот, правда? А как же помощь батьке с автоматом?

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