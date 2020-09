Актёр Стас Садальский намекнул: Николай - сын Лукашенко будет учиться в Москве

View this post on Instagram

🍁Всё-таки московские школы, круче минских! Коленька Лукашенко решил продолжить обучение в Москве. С сегодняшнего дня, сообщил инсайдер, он зачислен в одну из престижных школ в столице... Кстати и я его понимаю #садальский #деньзнаний #1сентября #школа #лукашенко