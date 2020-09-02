Актёр Стас Садальский намекнул: Николай - сын Лукашенко будет учиться в Москве

Опираясь на свои источники, Садальский решил, что сына президента Белоруссии Александра Лукашенко зачислили в одну из московских школ.

Неужели правда: сын Лукашенко будет учиться в Москве?

Сын президента Белоруссии Николай Лукашенко решил продолжить обучение в Москве, его якобы зачислили в одну из престижных школ столицы. Об этом написал актер Станислав Садальский в своем Instagram.

Садальский написал в посте, что московские школы "круче минских". Артист сослался на инсайдеров.

Ранее в Сети писали, что Николай Лукашенко перешел в десятый класс лицея Белорусского государственного университета (БГУ). Там же учатся внучки президента республики, Дарья и Анастасия Лукашенко, сообщили СМИ.

Источник: Инстаграм