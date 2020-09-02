Светлана Тихановская высказала своё мнение о статусе Крыма

В Белоруссии принята позиция, согласно которой «де-юре» Крым является украинским, а «де-факто» -— российским.в Белоруссии принята позиция, согласно которой «де-юре» Крым является украинским, а «де-факто» -— российским.

Светлана Тихановская: мнение о статусе Крыма

Баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сочла присоединение Крыма к России нарушающим международные законы. Таким образом, она не признала статус полуострова российским. Об этом она заявила в интервью литовскому порталу LRT.

«Мы же понимаем, что существуют международные законы, и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам», — сказала Тихановская.

При этом она добавила, что в Белоруссии принята позиция, согласно которой «де-юре» Крым является украинским, а «де-факто» -— российским. Кроме того, Тихановская подчеркнула, что основной задачей, волнующей белорусский народ, является внутренняя ситуация в Белоруссии.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Источник: Gazeta.ru