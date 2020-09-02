Неизвестного мужчину с гранатой задержали у штаб-квартиры президента Украины

Неизвестного с гранатой задержала полиция Украины у штаб-квартиры президента

В правительственном квартале Киева правоохранители задержали мужчину с гранатой.

Для установления обстоятельств полицейские доставили гражданина в Печерский РОВД. У него есть предмет, похожий на гранату, который направят на экспертные исследования.

Во время патрулирования улицы Банковой полицейский спецназначения заметил подозрительного мужчину, а при обыске обнаружил предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерской полиции, специалисты взрывной службы и кинологи.

