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Неизвестного мужчину с гранатой задержали у штаб-квартиры президента Украины

01:04 02.09.2020 Фото: wikimedia.org
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Во время патрулирования улицы Банковой полицейские спецназначения заметил подозрительного мужчину, а при обыске обнаружил предмет, похожий на гранату.

Неизвестного мужчину с гранатой задержали у штаб квартиры президента Украины
Неизвестного с гранатой задержала полиция Украины у штаб-квартиры президента

В правительственном квартале Киева правоохранители задержали мужчину с гранатой.
Для установления обстоятельств полицейские доставили гражданина в Печерский РОВД. У него есть предмет, похожий на гранату, который направят на экспертные исследования.
Во время патрулирования улицы Банковой полицейский спецназначения заметил подозрительного мужчину, а при обыске обнаружил предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерской полиции, специалисты взрывной службы и кинологи.

Взрывотехники изъяли предмет до установления всех обстоятельств.
Происшествие было занесено в журнал единого учета заявлений и сообщений Печерского РОВД. Решен вопрос о правовой квалификации мероприятия.
Источник Фейсбук Киевской полиции

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