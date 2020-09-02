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Умерла актриса Ирина Печерникова

08:55 02.09.2020 Фото: скан видео
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Сегодня, 2 сентября, Печерниковой исполнилось бы 75 лет…

Умерла актриса Ирина Печерникова
Умерла актриса Ирина Печерникова

Вечером 1 сентября в Москве умерла известная советская актриса Ирина Печерникова. О смерти Ирины Викторовны сообщила ее подруга, актриса Нина Давыдова. «Она сегодня вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию», — сказала Давыдова. Сегодня, 2 сентября, Печерниковой исполнилось бы 75 лет…

Будущая актриса родилась 2 сентября 1945 года в Грозном. Родители затем переехали в Москву. Там Печерникова поступила в Школу-студию МХАТ, которую с успехом окончила в 1966 году. Сначала поступила на службу в Московский театр им. Ленинского комсомола (Ленком), затем перешла в Академический театр им. Маяковского. С 1978 года по 1990 год служила в Академическом малом театре.

В 60−70-х Ирина Печерникова много снималась в кино. По праву считалась одной из самых красивых и талантливых советских киноактрис. Ее лучшей ролью критики называют учительницу английского языка в фильме «Доживем до понедельника», где партнером Ирины был Вячеслав Тихонов.

Многие также хорошо помнят Печерникову в картинах «Щит и меч», «Города и годы», «Вариант «Омега», «Два капитана», «Первые радости» и «Необыкновенное лето».

После распада СССР у актрисы начался затяжной творческий кризис. Она практически нигде не играла. Чувство невостребованности пыталась заглушить алкоголем. Справиться с этими проблемами ей помог актер и режиссер Александр Соловьев, за которого в 1997 году Ирина вышла замуж. Это был ее третий брак.

А первый раз Печерникова вышла замуж за польского музыканта Збигнева Бизоня. Вторым супругом Ирины стал известный актер Борис Галкин. Все браки актрисы в силу разных причин были недолгими.

Ранее «Весь Искитим» писал о том, что 1 сентября в Москве скончался известный актер Борис Клюев, звезда комедийного сериала «Воронины».

Источник: Город финансов

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От редакции

Владислав Крапивин... Борис Клюев... Ирина Печерникова... И все - в один день! Високосный год, может, хватит?

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