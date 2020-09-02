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22 млрд рублей отправил Мишустин для боровшихся с короновирусом медиков и соцработников. Когда дойдут?

10:30 02.09.2020 Фото: pixabay.com
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Поддержать медицинских и социальных работников, которые помогают больным с коронавирусом, распорядился Президент Владимир Путин. Средства на выплаты поступят из резервного фонда Правительства.

22 млрд рублей отправил Мишустин для боровшихся с короновирусом медиков и соцработников. Когда дойдут?
Мишустин подписал указ о направлении 22 млрд рублей медикам и соцработникам
Сюжет: Все пособия Путина
22 млрд рублей отправил Мишустин для боровшихся с короновирусом медиков и соцработников. Когда дойдут?

22 млрд рублей отправил Мишустин для боровшихся с короновирусом медиков и соцработников. Когда дойдут?Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?Ещё 284 новостей

На выплаты врачам, фельдшерам, медсёстрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом, будут выделены дополнительные средства. Распоряжения об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Так, на поддержку медицинских работников направят ещё почти 22 млрд рублей. Более 321 млн рублей пойдёт на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства. Ещё свыше 1,8 млрд рублей – работникам социальных учреждений: домов престарелых, интернатов для инвалидов. Для предотвращения распространения коронавируса там действует особый режим работы. Сотрудники временно проживают на территории таких стационаров. Одна рабочая смена длится 14 дней.

Поддержать медицинских и социальных работников, которые помогают больным с коронавирусом, распорядился Президент Владимир Путин. Средства на выплаты поступят из резервного фонда Правительства.

Михаил Мишустин, выступая на заседании Правительства 27 августа, поручил ускорить перечисление денег в регионы, чтобы выплаты как можно быстрее дошли до получателей.

Хотя в целом по стране ситуация с коронавирусом стабилизировалась, случаи заражений есть, отметил Михаил Мишустин. Медицинские и социальные работники, которые помогают больным, по-прежнему находятся в зоне риска.

Источник: Правительство РФ

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От редакции

Интересно, как рассчитали итоговую сумму?

житель Бердска, 02 сентября 2020 10:52
Неплохо оплачивать цирк с вирусом ОРВИ (ОРЗ).
Когда дойдет до населения данная клоунада....

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