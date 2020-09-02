22 млрд рублей отправил Мишустин для боровшихся с короновирусом медиков и соцработников. Когда дойдут?

Поддержать медицинских и социальных работников, которые помогают больным с коронавирусом, распорядился Президент Владимир Путин. Средства на выплаты поступят из резервного фонда Правительства.

Мишустин подписал указ о направлении 22 млрд рублей медикам и соцработникам

На выплаты врачам, фельдшерам, медсёстрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом, будут выделены дополнительные средства. Распоряжения об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Так, на поддержку медицинских работников направят ещё почти 22 млрд рублей. Более 321 млн рублей пойдёт на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства. Ещё свыше 1,8 млрд рублей – работникам социальных учреждений: домов престарелых, интернатов для инвалидов. Для предотвращения распространения коронавируса там действует особый режим работы. Сотрудники временно проживают на территории таких стационаров. Одна рабочая смена длится 14 дней.

Поддержать медицинских и социальных работников, которые помогают больным с коронавирусом, распорядился Президент Владимир Путин. Средства на выплаты поступят из резервного фонда Правительства.

Михаил Мишустин, выступая на заседании Правительства 27 августа, поручил ускорить перечисление денег в регионы, чтобы выплаты как можно быстрее дошли до получателей.

Хотя в целом по стране ситуация с коронавирусом стабилизировалась, случаи заражений есть, отметил Михаил Мишустин. Медицинские и социальные работники, которые помогают больным, по-прежнему находятся в зоне риска.

Источник: Правительство РФ