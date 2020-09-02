25 интересных фактов о женской груди (18+)

Приковывает взгляды, кормит детей, чувствительна в сексе... Это всё о женской груди. Но оказывается, мы не всё о ней знаем.

25 фактов о женской груди, которых вы не знали

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#1. В одних культурах с грудью связаны строжайшие табу, в других она носит сакральный смысл.

#2. Грудь оказывает гипнотическое воздействие на человечество. Именно поэтому она стала главным коммерческим фетишем. С ее помощью можно продать все – от нижнего белья до грубых инструментов вроде отбойного молотка.

#3. Непреодолимая сила женской груди действует круглогодично, но именно летом мужская часть населения чувствует ее особенно остро.

#4. Одинокие девушки чаще, чем те, кто состоит в постоянных отношениях с мужчинами, высказывают желание увеличить грудь.

#5. Даже полурасстегнутая блузка способна творить чудеса и останавливать поток машин. При виде ложбинки в декольте мужчины теряют волю и обязательно ныряют туда взглядами, рискуя свернуть себе шею. «Визуальная перцепция молочных желез самки хомо сапиенса стимулирует самца того же вида, способствует его непрерывной самоидентификации как потенциального отца», – формулирует этот феномен писательница Татьяна Толстая в эссе «90–60–90». И все-таки в процессе эволюции мужчины стали более разборчивыми (я бы даже сказал, вялыми), и уже не всякая грудь способна вдохновлять на подвиги. Особенно отчетливо это можно ощутить на курортах, популярных у европейцев.

#6. Около 40% женщин из благополучных стран пользуются бюстгальтерами четвертого размера. Все это обусловлено в первую очередь переменами в рационе питания – женщины стали есть больше свинины и курятины. Период полового созревания у девочек теперь начинается с десяти лет.

#7. Операция по редукции груди (которая позволяет снизить нагрузку на спину и позвоночник) в развитых странах стоит порядка 12 500 долларов.

Грудь оказывает гипнотическое воздействие на человечество

#8. Согласно статистике:

24% женщин считают, что их грудь слишком маленькая

16% женщин готовы увеличить грудь хирургическим путем



12% недовольны формой своей груди

44% женщин грудь полностью устраивает

#9. Миосотис Кларибель из Доминиканской Республики официально считается обладательницей самого большого в мире бюста. Каждая грудь девушки весит по 18 кг.

#10. За последние 50 лет грудь среднестатистической женщины европеоидной расы увеличилась примерно на три размера (при этом средний размер пениса у мужчин уменьшился на 3 см).

#11. 20% мужчин (не больше!) при первой встрече обращают внимание на лицо девушки. А 47% первым делом смотрят на грудь.

#12. У большинства женщин груди разного размера. Как правило, левая больше.

#13. Симметричнее всего молочные железы бывают между 14-м и 16-м днями цикла, это происходит благодаря активизации гормонов во время овуляции.

#14. Средняя грудь весом в полкило содержит 4–5% от общих жировых запасов в организме женщины.

#15. Вы можете унаследовать ген, отвечающий за размер груди, от любого из родителей. Поэтому ваша грудь может оказаться не такой, как у сестры или мамы.

#16. Блондинка из Арзамаса Марина Орлова несколько лет назад переехала в Калифорнию. Там девушка создала на YouTube собственный канал под названием «Hot for Words», в котором стала исследовать этимологию всяких замысловатых английских слов. Добровольно это никто бы не стал смотреть, если бы Марина в каждом ролике не демонстрировала свое декольте. Благодаря этому приему, который она назвала boobalicious (от английского слова boobs – «сиськи»), ей удалось создать образ умной секс-бомбы и стать звездой интернета. У нее миллионы зрителей, у нее есть собственный успешный сайт www.hotforwords.com, а компания YouTube сделала ее партнером. Массмедиа управляют миром. А миром медиа управляют сиськи. Ведь не случайно американцы называют телевидение Boob Tube.

#17. Правозащитная организация Topfree Equal Rights Association бо­рется за изменение амери­канских и канадских законов, согласно которым появление мужчин с оголенным торсом в общественных местах разрешено, тогда как женщины лишены аналогичного права.

24% женщин считают, что их грудь слишком маленькая

#18. Япония – чемпион по продаже бюстгальтеров нулевого размера.

#19. Согласно законам, принятым в Арабских эмиратах, женщину, появившуюся на пляже без топа, ожидает тюремное заключение сроком до шести месяцев.

#20. Обнажение грудей у женщин Африки – это традиционная форма протеста. Таким образом они говорят: «Прислушайтесь к нам, мы ваши матери!»

#21. Самый распространенный размер чашечек бюстгальтера у англичанок – 4 (12 DD).

#22. В Новой Зеландии организаторы парада Boobs on Bikes (в котором участвуют велосипедистки топлес) активно судятся с властями за признание этого мероприятия законным и не оскорбляющим общественные нормы.

#23. Бразилия – мировой лидер по количеству банков грудного молока. В этой стране 192 таких хранилища.

#24. Китай занимает первое место в мире по количеству операций по увеличению груди.

#25. Женщина topless привлекает больше внимания, чем совсем голая женщина.

Источник: Marie Claire