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Месси "купили" за € 700 млн

11:00 02.09.2020
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Футболисту предложили долю в компании City Football Group, которая управляет «Манчестер Сити», в качестве частичной оплаты.

Месси купили за € 700 млн
Месси заключил контракт с «Манчестер Сити» на сумму € 700 млн

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси договорился об условиях личного контракта с «Манчестер Сити», утверждает Daily Record.

По данным источника, стороны согласовали пятилетнее соглашение на общую сумму € 700 млн. Футболисту предложили долю в компании City Football Group, которая управляет «Манчестер Сити», в качестве частичной оплаты. Впрочем, существуют сложности, связанные с оценкой стоимости этой компании, поэтому аргентинец может предпочесть вознаграждение деньгами.

Напомним, Месси намерен покинуть «Барселону» и не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых. В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если пропустит от 11 до 30 дней, Месси будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы.

Источник: championat.com

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