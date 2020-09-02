02.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Школьники и студенты за полцены могут ездить в пригородных поездах Новосибирской области

11:45 02.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Для оформления проездных документов учащимся необходимо предъявить в билетной кассе документы, подтверждающие льготный статус: школьникам – справку учащегося с печатью, студентам – студенческий билет.

Школьники и студенты за полцены могут ездить в пригородных поездах Новосибирской области
Школьники и студенты с 1 сентября могут пользоваться скидкой 50% на поездки в пригородных поездах

АО «Экспресс-пригород» напоминает, что традиционно школьники и студенты, обучающиеся в областных, государственных и негосударственных образовательных учреждениях, могут покупать билеты со скидкой 50% на проезд в пригородных поездах, курсирующих по территории Новосибирской области.

Льгота установлена с 1 сентября 2020 года и действует до 15 июня 2021 года. Кроме того, студентам предоставлен дополнительный льготный период с аналогичной скидкой на 16 – 30 июня 2021 года.

Для оформления проездных документов учащимся необходимо предъявить в билетной кассе документы, подтверждающие льготный статус: школьникам – справку учащегося с печатью, студентам – студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на учебный год.

Также в период с 1 сентября 2020 года до 15 июня 2021 года предоставлена скидка 100% школьникам с отдаленных станций для проезда в школу и обратно к месту жительства на основании именного ученического билета с фотографией, выданного по спискам школы.

Скидка 100% на проезд в течение всего календарного года предоставлена детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые обучаются в областных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях. Для ее получения необходимо предъявить удостоверение о праве на льготу. Для обучающихся в федеральных государственных образовательных учебных заведениях дополнительно необходимо предъявление студенческого билета в билетную кассу.

Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 08:00 до 17:00), а также на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона.

Служба корпоративных коммуникаций

Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пользуясь скидкой, куда приходится ездить?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Не растерялся: 10-летний Миша Сагалов помогал пожарным тушить огонь. Мальчик получил подарки от МЧС
12:15 02-09-2020
Не растерялся: 10-летний Миша Сагалов помогал пожарным тушить огонь. Мальчик получил подарки от МЧС
Астероид Аполлон размером в 2 раза больше великой пирамиды в Гизе 6 сентября 2020 приблизится к земле. Это может стать апокалипсисом
12:14 02-09-2020
Астероид Аполлон размером в 2 раза больше великой пирамиды в Гизе 6 сентября 2020 приблизится к земле. Это может стать апокалипсисом
БердскПоявится горячая вода с задержкой из-за дефекта на трубе в 10 домах в центре Бердска
12:06 02-09-2020
Появится горячая вода с задержкой из-за дефекта на трубе в 10 домах в центре Бердска
БердскЖдем фото первоклашек для публикации в газете "Курьер.Среда.Бердск" 3
12:03 02-09-2020
Ждем фото первоклашек для публикации в газете
Греция открывает границу для въезда россиян 7 сентября 2020, но с ограничениями
12:00 02-09-2020
Греция открывает границу для въезда россиян 7 сентября 2020, но с ограничениями
БердскМозоли на ладошках: Ходит перманентно с оттопыренной ширинкой из-за сексуальных девушек житель Бердска
12:00 02-09-2020
Мозоли на ладошках: Ходит перманентно с оттопыренной ширинкой из-за сексуальных девушек житель Бердска
БердскЧуть до пожара не дожарил: Испугались вони от горящей сковородки и вызвали пожарных соседи из дома №23а по ул. Ленина в Бердске
11:52 02-09-2020
Чуть до пожара не дожарил: Испугались вони от горящей сковородки и вызвали пожарных соседи из дома №23а по ул. Ленина в Бердске
Школьники и студенты за полцены могут ездить в пригородных поездах Новосибирской области
11:45 02-09-2020
Школьники и студенты за полцены могут ездить в пригородных поездах Новосибирской области
Бутылка с прахом переплыла океан и подружила семьи
11:30 02-09-2020
Бутылка с прахом переплыла океан и подружила семьи
БердскКак проголосовать 13 сентября 2020 по выборам депутатов Заскобрания региона в Бердске, рассказала Наталья Фокина
11:30 02-09-2020
Как проголосовать 13 сентября 2020 по выборам депутатов Заскобрания региона в Бердске, рассказала Наталья Фокина