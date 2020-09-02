Школьники и студенты за полцены могут ездить в пригородных поездах Новосибирской области

Школьники и студенты с 1 сентября могут пользоваться скидкой 50% на поездки в пригородных поездах

АО «Экспресс-пригород» напоминает, что традиционно школьники и студенты, обучающиеся в областных, государственных и негосударственных образовательных учреждениях, могут покупать билеты со скидкой 50% на проезд в пригородных поездах, курсирующих по территории Новосибирской области.

Льгота установлена с 1 сентября 2020 года и действует до 15 июня 2021 года. Кроме того, студентам предоставлен дополнительный льготный период с аналогичной скидкой на 16 – 30 июня 2021 года.

Для оформления проездных документов учащимся необходимо предъявить в билетной кассе документы, подтверждающие льготный статус: школьникам – справку учащегося с печатью, студентам – студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на учебный год.

Также в период с 1 сентября 2020 года до 15 июня 2021 года предоставлена скидка 100% школьникам с отдаленных станций для проезда в школу и обратно к месту жительства на основании именного ученического билета с фотографией, выданного по спискам школы.

Скидка 100% на проезд в течение всего календарного года предоставлена детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые обучаются в областных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях. Для ее получения необходимо предъявить удостоверение о праве на льготу. Для обучающихся в федеральных государственных образовательных учебных заведениях дополнительно необходимо предъявление студенческого билета в билетную кассу.

Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 08:00 до 17:00), а также на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона.

Служба корпоративных коммуникаций

Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»