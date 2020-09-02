Как проголосовать 13 сентября 2020 по выборам депутатов Заскобрания региона в Бердске, рассказала Наталья Фокина

Наталья Фокина показала подарки избирателям

Кто может проголосовать и как 13 сентября в выборах депутатов Заксобрания Новосибирской области сегодня, 2 сентября, рассказала председатель ТИК Бердска Наталья Фокина.

Так, участковые избирательные комиссии уже приступили к дежурству на участках. С 2 по 12 сентября с 12. 00 по 17.00 по будням, а также с 10.00 до 14.00 бердчане могут ознакомиться и уточнить свои данные внесенными в списки избирателей на участках.

- Если 13 сентября избиратели не смогут прийти на избирательный участок, то можно проголосовать досрочно - 11 и 12 сентября с 8 утра до 8 вечера. Если по уважительной причине избиратель не сможет прийти на участок, то нужно подать письменное или устное обращение на участок просьбой проголосовать на дому. Также заявление можно подать на портале Госуслуг с 5 по 8 сентября, - рассказала Фокина.

Кроме того, для впервые голосующих предусмотрены подарки - пакет с блокнотом, ручкой и конституцией России с уже внесенными поправками. Это те, которым исполнилось 18 лет с 10 сентября 2018 года по 13 сентября 2020 года.

Наталья Валерьевна акцентировала - проголосовать смогут только те, у кого есть постоянная регистрация на территории Новосибирской области. Позволено голосовать и тем, у кого есть временная регистрация в Новосибирской области, но оформленная не позднее 12 июня 2020 года. Такие избиратели должны подать заявление о голосовании по месту нахождения, но до 8 сентября.

Чтобы избежать вбросов, 11 и 12 сентября на избирательных участках будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. Также сотрудники полиции будут осуществлять охрану избирательных участков.