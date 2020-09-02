Купить квартиру или продать лучше сейчас? Или подождать Нового года?

Ставки по ипотеке в России на данный момент самые низкие за всю историю. Кажется, что сейчас самое время покупать жилье. Так ли это? Читаем советы экспертов.

Если покупатель хочет приобрести квартиру для собственного проживания, то ждать не стоит

Рынок столичных новостроек и вторичного жилья восстанавливается после ограничительных мер, число сделок растет уже несколько месяцев подряд. Оно и понятно: после самоизоляции сформировался отложенный спрос, к тому же в России до ноября 2020 года действует программа льготной ипотеки при покупке новостроек со ставкой 6,5%, и это очень низкий процент. Ипотека на вторичное жилье — тоже на минимуме по ставкам. С другой стороны, цены на вторичное жилье начали снижаться.

Означает ли все это, что решать квартирный вопрос надо прямо сейчас? Или все-таки лучше подождать конца года, ведь неслучайно большинство сделок заключается именно в декабре. Своими советами делятся эксперты-риелторы.

«Каждый потребитель должен взвешивать свои финансовые возможности»

Наталия Кузнецова, генеральный директор агентства недвижимости «БОН ТОН»:

— Если покупатель хочет приобрести квартиру для собственного проживания, то ждать не стоит. Льготная программа на новостройки под 6,5% годовых будет действовать до ноября 2020 года. Это самая низкая ипотечная ставка за всю историю рынка. И продлевать эту программу до конца года власти не собираются. Кроме того, цены на первичном рынке постоянно растут. По сравнению с прошлым годом средняя стоимость квадратного метра в июле выросла на 8% на рынке Старой Москвы и на 13% — на рынке Новой Москвы. Новые проекты на стадии котлована выходят на повышенной ценовой базе. Конечно, каждый потребитель должен взвешивать свои финансовые возможности, исходя из сложившейся макроэкономической ситуации.

«Ставки не будут такими привлекательными»

Ярослав Дарусенков, руководитель департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука жилья»:

— Покупка недвижимости всегда рассматривалась как надежный способ сбережения денежных средств, а также как способ защиты от неопределенности. С начала года наблюдается только положительная динамика увеличения стоимости и на первичном, и на вторичном рынке жилья. По итогам августа средневзвешенная стоимость на первичном рынке составила 224,3 тыс. руб. за 1 кв. м (без учета элитного сегмента). Рост — на 8,4% по отношению к прошлому году. При этом на рынке до сих пор сохраняется практика установления уменьшенной стоимости на старте продаж с последующим ее увеличением. Так что на старте купить квартиру в новостройке можно по выгодной цене. Тем более сейчас действует льготная программа по ипотеке от государства, а также выгодные программы предлагают застройщики. Если программу льготной ипотеки не продлят, базовые ставки не будут такими привлекательными, ежемесячные платежи по ипотеке вырастут, что в условиях снижения доходов не так выигрышно.

На вторичном рынке жилья в границах Старой Москвы также наблюдается увеличение стоимости. За год средняя стоимость квартир увеличилась на 7,8% и составила 326,1 тыс. руб. за 1 кв. м. Дальнейший рост цен до конца года маловероятен. Роста заявленной стоимости продажи не будет, но реальная цена сделки снизится. Вернется дисконт, который сейчас практически отсутствует.

На данный момент мы наблюдаем повышенный спрос на покупку квартир. В основном это еще отложенный спрос, который накопился за время режима самоизоляции. Вымывается ликвидный объем предложения. Если приобретение квартиры запланировано, не стоит откладывать покупку. Будет определенный риск не найти объект, подходящий по необходимым параметрам и стоимости. Но в каждом конкретном случае нужно индивидуально решать, продавать или покупать квартиру. Например, если есть опасения держать денежные средства, лучше приобрести жилье. С продажей спешить не стоит, если нет определенности, что приобретается взамен.

«Решать квартирный вопрос надо тогда, когда он возникает»

Евгений Коноплев, ведущий эксперт «Миэль «Сущевский»:

— У риелторов есть золотое правило: решать квартирный вопрос надо тогда, когда он возникает. Это в первую очередь относится к покупателям квартир. Сидеть на «чемодане денег» (с полной стоимостью квартиры или с первоначальным взносом) в ожидании, когда цены пойдут вниз, — не лучшая стратегия в условиях российской экономики.

Что касается продавцов, то традиционно в декабре практически каждый год случалась высокая активность, а значит, и возможность продать квартиру, не особо уступая в цене (такая логика больше применима для массового сегмента, чем для дорогих квартир). Но будет ли декабрь 2020 года традиционным? Вряд ли сегодня кто-нибудь готов подписаться хоть под каким-нибудь прогнозом. Поэтому, если потребность продавать насущная, воплощать этот план в жизнь сейчас — когда реализуется отложенный спрос и рынок довольно активен — будет вполне разумной стратегией.

«Цены растут быстрее, чем формируются накопления»

Юлия Дымова, директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet:

— Сейчас оптимальное и выгодное время для покупки недвижимости на вторичном рынке. Ипотека остается основном катализатором спроса, и ставки очень привлекательные — вторичка от застройщика идет по льготной ставке 6,5%, а обычные объекты — по 8–9%, что тоже достаточно приемлемо. Более того, пока в продаже остаются выгодные предложения по реновационным квартирам, приобретение которых может в будущем поспособствовать значительному улучшению жилищных условий.

Отличные условия и для продажи квартиры — сейчас рынок достаточно активен, основная часть спроса приходится на объекты комфорт-класса, поэтому реализовать квартиру получится быстро, при этом в большинстве случаев без дисконта. Люди засиделись в период самоизоляции и на сегодняшний день достаточно быстро принимают решение о покупке недвижимости.

Лучший момент для покупки жилья в новостройке — здесь и сейчас. Чаще всего цены растут быстрее, чем формируются накопления. Так, например, относительно второго квартала в августе средний ценник увеличился на 4% в сегменте комфорт, а в бизнес-классе повышение составило более 5%.

«Цены на новостройки продолжат расти»

Сергей Ковров, руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ-Супермаркет Недвижимости»:

— Анализируя результаты летних месяцев 2020 года, можно констатировать, что после снятия основных санитарных ограничений и введения госпрограммы с льготной ипотечной ставкой ситуация на первичном рынке стабилизировалась, количество договоров на недвижимость снова возросло. Сказался и фактор отложенного спроса. Например, в июне относительно мая был зафиксирован рекордный скачок сделок на 46%. Столь существенный рост демонстрирует предпосылки к восстановлению рынка столичной недвижимости.

Таким образом, если осенью не произойдет существенного ухудшения эпидемиологической обстановки в стране и регионе, то спрос на рынке недвижимости продолжит восходящую тенденцию. Также в случае принятия положительного решения о продлении ипотечной госпрограммы цены на новостройки продолжат расти, что делает покупку квартиры сейчас весьма перспективным финансовым вложением.

«Перед завершением льготной ипотеки ожидается скачок спроса»

Яна Глазунова, генеральный директор VSN Realty:

— По данным «Дом.РФ», уже использовано свыше 40% лимита по льготной ипотеке на покупку квартир у застройщиков. Банки получили более полумиллиона заявок и уже одобрили 134 тыс. кредитов. Перед завершением программы ожидаются и скачок спроса, и рост стоимости первичной недвижимости, до конца года эта цифра может варьироваться в пределах 10%. Поэтому наилучший момент для покупки — сентябрь-октябрь 2020 года.

Крупнейшие застройщики также предлагают собственные программы кредитования с пониженными ставками, которые действуют по шесть и 12 месяцев, а выбрать сегодня можно из большого количества интересных новых проектов, которые либо уже продаются, либо выйдут на рынок в самое ближайшее время, причем по стартовым, инвестиционно привлекательным ценам.

Источник: РБК