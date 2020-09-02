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Топором отрубил пальчики своей 5-летней племяннице пьяный дядя

11:04 02.09.2020 Фото: pixabay.com
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Девочка вместе с отцом и дядей пошла на покос в местность неподалеку от своей деревни. Однако днем пошел дождь, и взрослые косари, расположившись в соседнем лесу, стали употреблять спиртные напитки.

Топором отрубил пальчики своей 5 летней племяннице пьяный дядя
В Прибайкальском районе задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней племяннице

31 августа 2020 года поздним вечером в Детскую республиканскую клиническую больницу доставлена 5-летняя девочка с травмированной кистью. По данному факту следственным отделом по Прибайкальскому району СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 47-летний дядя девочки, который, по версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар топором по руке потерпевшей. В ближайшее время следователь приступит к допросу подозреваемого, после чего будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, 31 августа с утра девочка вместе с отцом и дядей пошла на покос в местность неподалеку от своей деревни. Однако днем пошел дождь, и взрослые косари, расположившись в соседнем лесу, стали употреблять спиртные напитки. Дядя дал племяннице свой мобильный телефон, с которым девочка стала играть, однако позже случайно уронила его и повредила. Пьяный мужчина, разозленный проступком ребенка, приказал девочке положить ладонь на находившийся рядом пень, после чего схватил топор и нанес им удар по кисти потерпевшей, причинив ампутацию двух пальцев. После этого злоумышленник скрылся в лесном массиве. Раненую девочку домой привел пьяный отец, откуда она госпитализирована в медицинское учреждение. Врачами произведено хирургическое пришивание одного пальца. Ночью подозреваемый вернулся к месту происшествия, где был задержан участниками следственно-оперативной группы.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.

Источник: buryatia.sledcom.ru

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Можно мы ничего не будем комментировать? Люди бывают скотами. И эти дядя с папашкой - такие же.

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