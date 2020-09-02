Мозоли на ладошках: Ходит перманентно с оттопыренной ширинкой из-за сексуальных девушек житель Бердска

Мужчина открыто заявляет - бердчанки очень сексуальны и фигуристы. Некрасивых женщин в городе нет. В доказательство своих слов, он показал свои руки.

Бердчанин натер мозоли, ублажая себя

Оскорбился постом с нелестными отзывами о девушках Бердска житель города сегодня, 2 сентября. Своим мнением мужчина поделился в группе "Подслушано Бердск" соцсети "Вконтате". В доказательство своих слов он предоставил фото своих натруженных рук.

- Бердские девушки весьма фигуристы и сексапильны. Сей факт не позволяет мне спокойно находиться в общественных местах. Дело в моём богатом воображении. Если взгляну на симпатичную девушку, то сразу представляю как кувыркаюсь с ней в кровати. А организм то не железный - реагирует естественным образом. Приходится посещать культурные мероприятия с перманентно оттопыренной ширинкой, либо осатанело мастурбировать, чтобы усмирить бушующую плоть. Я утверждал и буду утверждать - некрасивых женщин в Бердске нет! И мои мозолистые ладошки, прямое тому доказательство, - написал бердчанин.