02.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Мозоли на ладошках: Ходит перманентно с оттопыренной ширинкой из-за сексуальных девушек житель Бердска

12:00 02.09.2020, Марина Волкова Фото: группы "Подслушано Бердск" соцсети "Вконтакте"
0

Мужчина открыто заявляет - бердчанки очень сексуальны и фигуристы. Некрасивых женщин в городе нет. В доказательство своих слов, он показал свои руки.

Мозоли на ладошках: Ходит перманентно с оттопыренной ширинкой из за сексуальных девушек житель Бердска
Бердчанин натер мозоли, ублажая себя
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Мозоли на ладошках: Ходит перманентно с оттопыренной ширинкой из за сексуальных девушек житель Бердска

Мозоли на ладошках: Ходит перманентно с оттопыренной ширинкой из-за сексуальных девушек житель БердскаСамой старой супружеской паре на планете на двоих 215 летЕщё 169 новостей

Оскорбился постом с нелестными отзывами о девушках Бердска житель города сегодня, 2 сентября. Своим мнением мужчина поделился в группе "Подслушано Бердск" соцсети "Вконтате". В доказательство своих слов он предоставил фото своих натруженных рук.

- Бердские девушки весьма фигуристы и сексапильны. Сей факт не позволяет мне спокойно находиться в общественных местах. Дело в моём богатом воображении. Если взгляну на симпатичную девушку, то сразу представляю как кувыркаюсь с ней в кровати. А организм то не железный - реагирует естественным образом. Приходится посещать культурные мероприятия с перманентно оттопыренной ширинкой, либо осатанело мастурбировать, чтобы усмирить бушующую плоть. Я утверждал и буду утверждать - некрасивых женщин в Бердске нет! И мои мозолистые ладошки, прямое тому доказательство, - написал бердчанин.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ублажать себя - это преступление?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Не растерялся: 10-летний Миша Сагалов помогал пожарным тушить огонь. Мальчик получил подарки от МЧС
12:15 02-09-2020
Не растерялся: 10-летний Миша Сагалов помогал пожарным тушить огонь. Мальчик получил подарки от МЧС
Астероид Аполлон размером в 2 раза больше великой пирамиды в Гизе 6 сентября 2020 приблизится к земле. Это может стать апокалипсисом
12:14 02-09-2020
Астероид Аполлон размером в 2 раза больше великой пирамиды в Гизе 6 сентября 2020 приблизится к земле. Это может стать апокалипсисом
БердскПоявится горячая вода с задержкой из-за дефекта на трубе в 10 домах в центре Бердска
12:06 02-09-2020
Появится горячая вода с задержкой из-за дефекта на трубе в 10 домах в центре Бердска
БердскЖдем фото первоклашек для публикации в газете "Курьер.Среда.Бердск" 3
12:03 02-09-2020
Ждем фото первоклашек для публикации в газете
Греция открывает границу для въезда россиян 7 сентября 2020, но с ограничениями
12:00 02-09-2020
Греция открывает границу для въезда россиян 7 сентября 2020, но с ограничениями
БердскМозоли на ладошках: Ходит перманентно с оттопыренной ширинкой из-за сексуальных девушек житель Бердска
12:00 02-09-2020
Мозоли на ладошках: Ходит перманентно с оттопыренной ширинкой из-за сексуальных девушек житель Бердска
БердскЧуть до пожара не дожарил: Испугались вони от горящей сковородки и вызвали пожарных соседи из дома №23а по ул. Ленина в Бердске
11:52 02-09-2020
Чуть до пожара не дожарил: Испугались вони от горящей сковородки и вызвали пожарных соседи из дома №23а по ул. Ленина в Бердске
Школьники и студенты за полцены могут ездить в пригородных поездах Новосибирской области
11:45 02-09-2020
Школьники и студенты за полцены могут ездить в пригородных поездах Новосибирской области
Бутылка с прахом переплыла океан и подружила семьи
11:30 02-09-2020
Бутылка с прахом переплыла океан и подружила семьи
БердскКак проголосовать 13 сентября 2020 по выборам депутатов Заскобрания региона в Бердске, рассказала Наталья Фокина
11:30 02-09-2020
Как проголосовать 13 сентября 2020 по выборам депутатов Заскобрания региона в Бердске, рассказала Наталья Фокина