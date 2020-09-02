Больше всего заболели COVID-19 жители Новосибирской области на 2 сентября 2020

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ольга:

Развитие эпидемической ситуации в Сибирском федеральном округе в августе Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) проанализировал, как менялись доли регионов в выявленных случаях COVID-19 в Сибири в течение пяти месяцев. Эпидемия коронавируса в Сибири началась позже, чем в центральной части России. Во всем Сибирском федеральном округе 1 апреля было зарегистрировано 52 случая заболевания COVID-19. 31 августа — уже 90 615 случаев.

Вплоть до конца мая в Сибири темп задавали два региона: Красноярский край и Новосибирская область. К концу июля Красноярский край снизил долю в общей картине по СФО в два раза, Новосибирская область в меньшей степени. Незначительные изменения в общей картине по Сибири были зафиксированы и в других регионах СФО. В августе ситуация в значительной степени стабилизировалась. Никаких существенных вспышек заболеваемости в этом месяце отмечено не было. По данным на 31 августа основную картину в округе формируют субъекты СФО, доля которых стабильна и составляет от 10 до 19%.

Это: • Красноярский край. За истекший месяц доля этого региона по заболевшим в СФО осталась неизменной — 19%, край продолжает делить позицию с Иркутской областью также и по числу заболевших, однако в количественном отношении он лидирует. Регион преодолел порог в 16 000 случаев заболевания и вышел на 3-й этап снятия ограничений. • Иркутская область. В августе доля региона осталась неизменной — 19%. Прирост выявленных случаев за август — 3 388, это второй по величине количественный показатель в СФО. Количество заболевших превысило также 16 000 человек. Режим ограничений продлен здесь до 28 августа.

• Новосибирская область. Регион сохраняет свою долю в общей статистике СФО — 13%. Количество заболевших превысило 11 000 человек. Режим ограничений продлен до 31 августа. • Доля Алтайского края среди всех сибирских регионов за месяц также осталась неизменна — 13%. В августе край преодолел порог в 11 000 инфицированных. • Омская область к началу сентября также сохранила свою долю в общей эпидемической ситуации в Сибири — 10%. Регион перешел порог в 9 000 заболевших и до сих пор не вышел на 3-й этап снятия ограничений. Особенностью августа стало усиление доли Кузбасса, который в прошедшем месяце демонстрировал негативную динамику. Доля области среди регионов СФО повысилась с 5 до 7%. Кемеровская область в августе перешла порог в 6 000 заболевших, а по процентному приросту в минувшем месяце - лидирует в Сибири (81% новых диагнозов). Вторая особенность августа — дальнейшее снижение доли Республики Тыва среди регионов СФО — с 9 до 8%. Тыва все еще находится на 2-м этапе снятия ограничений.

Прочие регионы, с долей менее 10%, также показывают по итогам августа стабильность: • В Томской области самый конец августа отмечен вспышкой заболеваемости и резким приростом ежедневных случаев заражения, в течение месяца область перешла порог в 5 000 зарегистрированных случаев. Однако при этом регион демонстрирует не изменившуюся долю в общей картине по Сибири - 6%. • Хакасия также сохранила долю среди регионов Сибирского федерального округа в 4%, хотя регион в августе преодолел показатель в 3 000 случаев COVID-19. • Республика Алтай с неизменной долей в 2% замыкает рейтинг. Более того, процентный прирост зафиксированных случаев здесь также существенно снизился (со 139% новых случаев в регионе в июле до 38% - в августе). Несмотря на то, что здесь преодолен порог в 2 000 инфицированных, Алтай остается регионом с самым низким количеством случаев заражения за все время эпидемии. В целом, восемь из десяти сибирских регионов за месяц сохранили свою долю неизменной. Сибирский федеральный округ демонстрирует тенденцию к дальнейшей стабилизации ситуации с заболеваемостью.

* * * Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)

