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Миграция холода: аномально низкие температуры идут в Сибирь 3 сентября 2020

14:49 02.09.2020 Фото: pixabay.com
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По словам Вильфанда, температура в данных регионах будет опускать до аномальных значений. В частности, в регионах Западной Сибири она понизится до 10 градусов тепла днем.

Миграция холода: аномально низкие температуры идут в Сибирь 3 сентября 2020
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"Миграция холода" начнется в России в четверг: похолодание придет в Приволжский федеральный округ, затем - в Западную Сибирь, после - в Красноярский край. В некоторых регионах дневная температура опустится до аномальных для этого времени года 10 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Приволжском федеральном округе сейчас комфортно, но уже в четверг там температура понижается до 15 градусов. Затем похолодание будет перемещаться на юго-восток, в Западную Сибирь: Омскую, Томскую области. После он [холод] переместится на юг Красноярского края до конца недели. Вот такая миграция холода, не морозы, конечно, но все-таки", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура в данных регионах будет опускать до аномальных значений. В частности, в регионах Западной Сибири она понизится до 10 градусов тепла днем.

Источник: TASS

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