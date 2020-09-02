Миграция холода: аномально низкие температуры идут в Сибирь 3 сентября 2020

По словам Вильфанда, температура в данных регионах будет опускать до аномальных значений. В частности, в регионах Западной Сибири она понизится до 10 градусов тепла днем.

Россиян предупредили о «миграции холода» в ближайшие дни

"Миграция холода" начнется в России в четверг: похолодание придет в Приволжский федеральный округ, затем - в Западную Сибирь, после - в Красноярский край. В некоторых регионах дневная температура опустится до аномальных для этого времени года 10 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Приволжском федеральном округе сейчас комфортно, но уже в четверг там температура понижается до 15 градусов. Затем похолодание будет перемещаться на юго-восток, в Западную Сибирь: Омскую, Томскую области. После он [холод] переместится на юг Красноярского края до конца недели. Вот такая миграция холода, не морозы, конечно, но все-таки", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура в данных регионах будет опускать до аномальных значений. В частности, в регионах Западной Сибири она понизится до 10 градусов тепла днем.

Источник: TASS