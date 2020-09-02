А вы уже выбрали увлечение для своего ребенка в Бердске? Выбирайте!

Сколько кружков может посещать ребенок?



- Все зависит от индивидуальных особенностей ребенка, - считает психолог Валерия Матвеенкова. - Есть дети, которые очень активны, они успевают ходить в 2-3 места и не утомляются. Другим же вполне достаточно посещения двух кружков. Хорошо, если умственные занятия у дошкольников чередуются с физическими упражнениями или танцами. Главное, чтобы то, чем занимается ребенок, ему нравилось.



Достоинства центров развития для детей



• Удобное месторасположение.

• Удобный график работы.

• Занятия в выходные дни и в вечернее время.

• Удобный способ оплаты. В зависимости от своих пожеланий вы можете купить как абонемент, так и оплатить разовое занятие.

• Квалифицированные педагоги, настоящие мастера своего дела. Каждое занятие - это увлекательное путешествие в новый, неизведанный и увлекательный мир.