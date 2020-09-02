А вы уже выбрали увлечение для своего ребенка в Бердске? Выбирайте!

Для самых маленьких в Бердске проходят занятия вместе с мамами. Ребенок с помощью специальной среды знакомится с окружающим миром, а мама под руководством педагога лучше узнает малыша. Выбор игры дома уже не проблема!
Занятия фитнесом вместе с любимым человечком - это два удовольствия в одном. Можно привести фигуру в порядок и просто весело провести время.
Некоторые фитнес-центры настолько комфортно организовали программу занятий, что, пока вы осваиваете асаны в йоге, ваш ребенок может может позаниматься танцами.
Занятия фитнесом вместе с любимым человечком - это два удовольствия в одном. Можно привести фигуру в порядок и просто весело провести время.
Некоторые фитнес-центры настолько комфортно организовали программу занятий, что, пока вы осваиваете асаны в йоге, ваш ребенок может может позаниматься танцами.
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Музыка и рисование
Искусство с малых лет воспитывает в ребенке чувство прекрасного, понимание, что красота вокруг нас, ее нужно только уметь разглядеть. Море удовольствия получают дети, когда сначала они рисуют пальчиками, потом карандашами и кисточками. Их маленькие шедевры можно дарить знакомым, а можно устроить домашнюю выставку.
Кстати, в нашем городе есть группы, где обучают подростков. Дети исполняют от тяжелого рока, который особенно нравится молодежи, до современных песен. По мнению руководителей, музыка их буквально зажигает. Когда у ребят здорово получается, они просто в восторге! А еще это созидание, сакральный процесс.
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Спорт и танцы
Бердск - спортивный город. Художественная гимнастика и плавание, хоккей, футбол. Есть секции при школах, есть специальные студии, где ребята занимаются с удовольствием. К сожалению, современные дети не могут похвастаться отличным здоровьем. А занятия спортом и танцами укрепляют организм, ребята становятся выносливее. Еще это дисциплинирует.
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Спорт и танцы
Бердск - спортивный город. Художественная гимнастика и плавание, хоккей, футбол. Есть секции при школах, есть специальные студии, где ребята занимаются с удовольствием. К сожалению, современные дети не могут похвастаться отличным здоровьем. А занятия спортом и танцами укрепляют организм, ребята становятся выносливее. Еще это дисциплинирует.
Английский язык для детей
Владение английским языком - это ключ к успешному будущему. Сейчас уже с первого класса ребята изучают этот язык и без дополнительных занятий не обойтись.
Дети постарше на индивидуальных или групповых занятиях восполнят пробелы по школьной программе. С полученным багажом ваш ребенок будет чувствовать себя увереннее на ГИА и ЕГЭ.
Владение английским языком - это ключ к успешному будущему. Сейчас уже с первого класса ребята изучают этот язык и без дополнительных занятий не обойтись.
Дети постарше на индивидуальных или групповых занятиях восполнят пробелы по школьной программе. С полученным багажом ваш ребенок будет чувствовать себя увереннее на ГИА и ЕГЭ.
Скорочтение
Скорочтение – это важный навык, обладая которым, ребенку будет гораздо проще добиваться успехов в учебе и обрабатывать одновременно большое количество информации. Вень начиная с пятого класса его ждёт знакомство с такими предметами, как история, литература, биология.
Занятия скорочтением для детей включают целый курс упражнений и теории, которая помогает ребенку привить себе любовь к чтению и быстрее усваивать понимание его сути – ведь беглое невдумчивое чтение не имеет преимуществ перед более медленным, но осознанным. Такие занятия обычно состоят из нескольких блоков.
Скорочтение – это важный навык, обладая которым, ребенку будет гораздо проще добиваться успехов в учебе и обрабатывать одновременно большое количество информации. Вень начиная с пятого класса его ждёт знакомство с такими предметами, как история, литература, биология.
Занятия скорочтением для детей включают целый курс упражнений и теории, которая помогает ребенку привить себе любовь к чтению и быстрее усваивать понимание его сути – ведь беглое невдумчивое чтение не имеет преимуществ перед более медленным, но осознанным. Такие занятия обычно состоят из нескольких блоков.
Робототехника
Робототехника учит детей конструировать, моделировать и программировать, устанавливать причинно-следственные связи, проводить измерения и систематические наблюдения. После первых успешных проектов многие подростки принимают участие в соревнованиях по робототехнике, которые проходят на городском, региональном, федеральном и даже международном уровне.
Занятия робототехникой подразумевают изучение физики и математики, инженерии и проектирования. Дети, которые занимаются в классе робототехники, не имеют проблем с точными науками, ведь для понимания любого правила им не нужна «зубрежка», большая часть уже была применена ими на практических занятиях.
Робототехника учит детей конструировать, моделировать и программировать, устанавливать причинно-следственные связи, проводить измерения и систематические наблюдения. После первых успешных проектов многие подростки принимают участие в соревнованиях по робототехнике, которые проходят на городском, региональном, федеральном и даже международном уровне.
Занятия робототехникой подразумевают изучение физики и математики, инженерии и проектирования. Дети, которые занимаются в классе робототехники, не имеют проблем с точными науками, ведь для понимания любого правила им не нужна «зубрежка», большая часть уже была применена ими на практических занятиях.
Ментальная арифметика
Ментальная арифметика – эффективная система занятий, на которых дети развивают свои интеллектуальные способности, обучаясь считать в уме многозначные числа. Своеобразный принцип калькулятора.
Полный курс ментальной арифметики в среднем рассчитан на полтора-два года, но здесь все зависит от частоты занятий и индивидуальной скорости восприятия информации. Сначала дети учатся складывать и отнимать, позже – умножать и делить.
Ментальная арифметика – эффективная система занятий, на которых дети развивают свои интеллектуальные способности, обучаясь считать в уме многозначные числа. Своеобразный принцип калькулятора.
Полный курс ментальной арифметики в среднем рассчитан на полтора-два года, но здесь все зависит от частоты занятий и индивидуальной скорости восприятия информации. Сначала дети учатся складывать и отнимать, позже – умножать и делить.
Сколько кружков может посещать ребенок?
- Все зависит от индивидуальных особенностей ребенка, - считает психолог Валерия Матвеенкова. - Есть дети, которые очень активны, они успевают ходить в 2-3 места и не утомляются. Другим же вполне достаточно посещения двух кружков. Хорошо, если умственные занятия у дошкольников чередуются с физическими упражнениями или танцами. Главное, чтобы то, чем занимается ребенок, ему нравилось.
Достоинства центров развития для детей
• Удобное месторасположение.
• Удобный график работы.
• Занятия в выходные дни и в вечернее время.
• Удобный способ оплаты. В зависимости от своих пожеланий вы можете купить как абонемент, так и оплатить разовое занятие.
• Квалифицированные педагоги, настоящие мастера своего дела. Каждое занятие - это увлекательное путешествие в новый, неизведанный и увлекательный мир.
- Все зависит от индивидуальных особенностей ребенка, - считает психолог Валерия Матвеенкова. - Есть дети, которые очень активны, они успевают ходить в 2-3 места и не утомляются. Другим же вполне достаточно посещения двух кружков. Хорошо, если умственные занятия у дошкольников чередуются с физическими упражнениями или танцами. Главное, чтобы то, чем занимается ребенок, ему нравилось.
Достоинства центров развития для детей
• Удобное месторасположение.
• Удобный график работы.
• Занятия в выходные дни и в вечернее время.
• Удобный способ оплаты. В зависимости от своих пожеланий вы можете купить как абонемент, так и оплатить разовое занятие.
• Квалифицированные педагоги, настоящие мастера своего дела. Каждое занятие - это увлекательное путешествие в новый, неизведанный и увлекательный мир.
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