Открыл санатории и разрешил спортивные соревнования губернатор Травников

В регионе возобновляется проведение профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта с участием не более 25% зрителей от общей вместимости места их проведения с соблюдением социального дистанцирования.

Губернатор разрешил болельщикам посещать стадионы

В Новосибирской области возобновляется работа санаториев и проведение официальных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта с участием части зрителей. Андрей Травников на внеочередном заседании 1 сентября одобрил дополнительные решения по снятию ряда ограничений.

Так, в регионе возобновляется проведение профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта с участием не более 25% зрителей от общей вместимости места их проведения с соблюдением социального дистанцирования, а также работа санаторно-курортных организаций при условии соблюдений требований Роспотребнадзора. В регионе поэтапно снимаются ограничения, связанные с коронавирусом.