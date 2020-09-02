02.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Недвижимость

Сдает шикарную квартиру за 6,4 млн рублей в месяц богач в Москве

14:45 02.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Всего в настоящее время на столичном рынке аренды представлено 34,7 тысячи лотов. Из них больше всего двухкомнатных квартир — 12,7 тысячи объектов. Самую дорогую съемную «двушку» можно найти за 830 тысяч рублей (120 «квадратов» в центре города)

Сдает шикарную квартиру за 6,4 млн рублей в месяц богач в Москве
Найдена самая дорогая съемная квартира Москвы

Самая дорогая квартира в Москве сдается в аренду за 6,4 миллиона рублей в месяц. Об этом сообщается в материале инвестиционной компании Garnet, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Всего в настоящее время на столичном рынке аренды представлено 34,7 тысячи лотов. Из них больше всего двухкомнатных квартир — 12,7 тысячи объектов. Самую дорогую съемную «двушку» можно найти за 830 тысяч рублей (120 «квадратов» в центре города), а самую дешевую — за 35 тысяч с учетом того, что собственник предлагает ее только на несколько месяцев.
Далее по объему предложения идут однокомнатные квартиры — 9,8 тысячи объектов. Средняя ставка аренды составляет 61,9 тысячи рублей в месяц. Наиболее доступный объект можно снять за 32 тысячи, но его также сдают на пару месяцев. Самый высокобюджетный лот предлагается за 449 тысяч рублей — столько просят за квартиру в 100 «квадратов».

В сегменте «трешек» экспонируется 7,4 тысячи квартир. Средняя ставка составляет 149,1 тысячи рублей. Самый дешевый объект можно снять за 45 тысяч рублей, а самый дорогой — за 1,8 миллиона руб. Наиболее доступный лот отличает то, что он сдается с отделкой от застройщика и минимумом мебели, а самый роскошный имеет площадь более 230 «квадратов» и находится в центре Москвы.

Источник: finance.rambler.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

И ведь кто-то её снимает! Кто?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года
15:05 02-09-2020
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года
Все кармические испытания сентября 2020 года: Даты 4 опасных дней
15:03 02-09-2020
Все кармические испытания сентября 2020 года: Даты 4 опасных дней
Три автомобиля-долгожителя с более чем 100-летней историей
15:01 02-09-2020
Три автомобиля-долгожителя с более чем 100-летней историей
Покажут видеозаявление Путина на сессии Генассамблеи ООН
14:56 02-09-2020
Покажут видеозаявление Путина на сессии Генассамблеи ООН
Открыл санатории и разрешил спортивные соревнования губернатор Травников
14:53 02-09-2020
Открыл санатории и разрешил спортивные соревнования губернатор Травников
Даты родительских суббот на 2021 год
14:49 02-09-2020
Даты родительских суббот на 2021 год
Миграция холода: аномально низкие температуры идут в Сибирь 3 сентября 2020
14:49 02-09-2020
Миграция холода: аномально низкие температуры идут в Сибирь 3 сентября 2020
Сдает шикарную квартиру за 6,4 млн рублей в месяц богач в Москве
14:45 02-09-2020
Сдает шикарную квартиру за 6,4 млн рублей в месяц богач в Москве
155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала откровенное фото без одежды
14:38 02-09-2020
155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала откровенное фото без одежды
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 20
14:32 02-09-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются