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Первые поезда с искусственным интеллектом начали тестировать РЖД

14:15 02.09.2020 Фото: pixabay.com
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подзаг

Первые поезда с искусственным интеллектом начали тестировать РЖД
РЖД тестируют первые в России поезда с искусственным интеллектом

АО РЖД начало тестировать первые в России поезда с искусственным интеллектом, который должен минимизировать число ЧП из-за человеческого фактора, передает ТАСС со ссылкой на директора компании-разработчика Cognitive Pilot Ольгу Ускову.

«Мы уже сделали 10 опытных локомотивов, они поступили на тестирование в РЖД. Сейчас проходит один из этапов испытаний для сертификации продукта. Если все получится, то безопасность на железных дорогах России сильно изменится», – указала она.

По словам Усковой, локомотивы оснащены разработанным компанией комплексом Cognitive Rail Pilot. Он позволяет при помощи технического зрения обнаружить объекты на железной дороге, в том числе другие составы, стрелки, пути, людей, светофоры. При помощи искусственного интеллекта комплекс оценит обстановку и в случае опасности выдаст машинисту предупреждающие сигналы.

Директора компании Cognitive Pilot подчеркнула, что всейчас данная технология в мире еще не применяется. Россия может стать первой страной, которая приспособила нейросети и техническое зрение для снижения аварийности на железной дороге.. Уже этой осенью компания намерена завершить тестирование и получить разрешение на промпроизводство уникального комплекса.

Источник: mir24.tv

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Это значит, что лет через 5-10 машинисты электровозов станут не нужны. Что делать? Получать новую профессию.

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